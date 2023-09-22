В Бурятии чиновник Минобраза три месяца отвечал на письмо

Прокуратура Бурятии выявила факт волокиты при рассмотрении обращений граждан. Нарушение имело место в республиканском министерстве образования и науки.«В мае 2023 года в министерство поступило обращение представителя родителей ребенка о принятии мер в отношении частного дошкольного образовательного учреждения. Рассмотрение заявления поручили сотруднику отдела дошкольного и общего образования Комитета общего и дополнительного образования. В нарушение требований федерального законодательства, своевременного рассмотрения обращения не случилось, ответ заявителю был направлен лишь в августе 2023 года», - рассказали в прокуратуре Бурятии.За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан начальник отдела министерства был привлечен к административной ответственности. Чиновнику назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.Фото: «Номер один»