В Улан-Удэ преобразили сквер «Яблоневый»

В микрорайоне Аэропорт благоустроили сквер. В обновленном месте отдыха для горожан оборудовали уличные спортивные тренажеры, детские игровые и спортивные площадки, уложили тротуарные дорожки и установили торшерное освещение, сообщает Комитет городского хозяйства. Об этом ранее просили сами жители и поддержали свой сквер в ходе рейтингового голосования.

«Новинкой стала открытая сцена с площадкой перед ней и скамейками террасного размещения. Теперь здесь можно проводить различные мероприятия. Также размещена специальная площадка для выгула домашних питомцев. Появились массивные клумбы из архитектурного бетона, скамеек, совмещенных в единый ансамбль с клумбами»,

– сказал начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.



На территории обновленного сквера высажены две ели, которые попадали под снос из-за реконструкции аэропорта «Байкал» при помощи агрегата-пересадчика. Озеленение общественного пространства будет продолжено. Этой осенью здесь высадят почти 160 саженцев яблони лесной и тысяча саженцев кизильника.

Реконструкция сквера «Яблоневый» ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Помимо сквера, в этом году по программе благоустраивают еще две общественные территории – бульвар «Сиреневый» и сквер «Три медведя» в мкрн ПВЗ. В общей сложности на это выделено более 60 млн рублей.





Фото: администрация Улан-Удэ