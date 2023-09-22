Бурятия осталась без китайцев и монголов

Несмотря на официальное возобновление групповых безвизовых поездок с начала августа, мало кому из россиян удалось посетить Китай в рамках этой системы. Система безвизового обмена группами в подавляющем большинстве регионов не заработала, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Для туристов из Бурятии и ряда дальневосточных регионов китайские партнеры сделали исключение.Напомним, что схема безвизовых групп придумана в «нулевые» годы. Когда с целью усилить туристический обмен и торговлю Россия и Китай отправляли туристические группы друг к другу без оформления виз. Ведь если посещать Китай не в составе групп, то оформление въезда по туристической визе (на срок 30 дней) обойдется примерно в 5 тыс. рублей. Схема работала вплоть до пандемии коронавируса в 2020 году. Но сегодня, когда с COVID-19 покончено, она так до конца и не заработала, поскольку в дело вмешалась геополитика.Туроператоры представили таблицу, из которой видно, что восстановления массового турпотока из Китая по «безвизу», на который так надеялись туроператоры по въездному туризму, из большинства российских регионов так и не произошло. С выездом же в Китай дело получше, по меньшей мере на Дальнем Востоке он стал более интенсивным. Так, из таких городов, как Владивосток, Хабаровск, Благовещенск в августе выезжало в Китай от 1000 до 1500 человек в месяц по безвизовому режиму. Что касается европейских регионов, то, как сообщает АТОР, «в августе только одна группа россиян отправилась в Китай из Москвы». Кстати, АТОР представил данные, что из Бурятии турпоток в Китай не пошел, что оказалось далеко от истины.- Август был успешным по безвизовому обмену, мы отправили и продолжаем отправлять большие группы в Пекин, на Желтое море (Бэйдахэ), и никаких проблем со списками у нас не возникает, - сообщила «Номер один» улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова. – Чаще всего наши туристы ездят в Китай на поезде до Забайкальска, переходят границу и далее едут на Желтое море.Как сообщает АТОР, «со стороны КНР процессы согласования отправки китайских безвизовых групп в Россию приостановлены. Причины неясны». Вместе с тем непонятно, с чем связана политика китайской стороны по ограничению потока по безвизовым (и бесплатным) спискам туристов из Москвы и других субъектов, так как по отношению к Бурятии и регионам ДФО, наоборот, наблюдается режим наибольшего благоприятствования.Добавим, что бурятская туриндустрия с нетерпением ждала окончания COVID-19 и возобновления потока китайских групп по безвизовым спискам. Ведь это приносило большую прибыль. Согласно данным Банка России, только в 2019 году китайские туристы принесли в экономику России более 1 млрд долларов США.Между тем еще одно туристическое направление начинает страдать от нехватки туристов. Подвела монгольская сторона. Резво начавшийся после окончания пандемии туристический поток из Монголии в Бурятию резко просел в 2023 году. В итоге монгольская авиакомпания «Хунну Эйр» объявила о сворачивании в сентябре прямого рейса из Улан-Удэ в Улан-Батор. Это связывают со снижением числа монгольских туристов и особенно бизнесменов, которые ранее вели дела в России. Кроме того, монгольские туристы активно использовали аэропорт «Байкал» в качестве промежуточного хаба при поездках в Москву и ЕС. Но подорожание авиабилетов и сворачивание многих воздушных направлений в стране негативно отразились на транзитных авиаперевозках.Таким образом республика лишилась единственного международного рейса, напрямую связывающего регион с внешним миром. Погранпункт в аэропорту пока будет пустовать.Хотя в целом авиаперевозки из столицы Бурятии в другие регионы росли.- В августе 2023 года аэропорт «Байкал» обслужил 86,6 тыс. пассажиров, что на 1,9% больше, чем в августе 2022 года. Пик перевозок за лето пришелся на июль, когда аэровокзал столицы Бурятии принял 90,3 тыс. пассажиров, - сообщил генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.Самыми популярными направлениями аэропорта «Байкал» в августе 2023 года от общего числа пассажиров остаются Москва и Новосибирск. Далее идут Иркутск, Красноярск и Владивосток. За восемь месяцев 2023 года воздушная гавань обслужила 495,3 тыс. пассажиров, что на 17,9% больше аналогичного периода 2022 года.Пока аэропорту удается наращивать число перевозок. Но насколько продлится подобная позитивная динамика? Ведь ресурс закупленных до известных событий западных авиалайнеров, на которых пока еще осуществляется большинство перевозок в регионе, небесконечен. Новые «Боинги» и «Эйрбасы» больше недоступны, а те, которые еще летают, авиакомпаниям придется использовать более экономно.Фото: «Номер один»