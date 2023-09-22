Общество 22.09.2023 в 13:28

В Улан-Удэ временно перенесут остановку «Сагаан Морин»

Это связано с ремонтом дороги
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ временно перенесут остановку «Сагаан Морин»

В столице Бурятии с 23 по 25 сентября временно перенесут остановку для общественного транспорта по улице Гагарина, сообщает администрация города. Это связано с запланированными работами по устройству ливневой канализации в рамках ремонта дороги по проспекту 50-летия Октября.

Временная остановка будет располагаться в районе дома Гагарина, 25а.



Фото: Номер один; администрация Улан-Удэ

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