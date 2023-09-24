Общество 24.09.2023 в 07:00
Жительница Улан-Удэ кошмарит маршрутчиков
Женщина объединила горожан против нерадивых перевозчиков
Текст: Лариса Ситник
Оксана Халудорова уже в течение шести лет занимается проблемами общественного транспорта Улан-Удэ. Началось все в 2017 году, когда горожанка сама столкнулась с долгим ожиданием маршруток. Сейчас она пытается улучшить ситуацию с пассажирскими перевозками во всем городе.
Результат на следующий день
Проблемами общественного транспорта Оксана Халудорова заинтересовалась в 2017 году. Устроившись на работу в микрорайоне Батарейка, каждый день подолгу ждала туда маршрутку – от 40 минут до двух часов. Столь долгое ожидание женщину не устраивало и она решила действовать.
- Я позвонила в комитет по транспорту и проблема решилась очень быстро. Вскоре маршрутки начали ездить через каждые пять-десять минут, интервал соблюдался. Тогда ситуация была, конечно, другая, проблем с водителями не было. Потом я переехала в другой микрорайон и перестала нуждаться в этом маршруте, - рассказывает улан-удэнка.
В конце 2017 года Оксана переехала в сотые кварталы и столкнулась здесь с тем же, что и ранее. Тогда жительница сотых вместе с другими активными людьми обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека Юлии Жамбаловой с просьбой организовать круглый стол.
- Встреча состоялась, их было несколько. Я предложила сделать интервал маршрута № 40 в две минуты. Тогда интервал составлял 30 - 40 минут, такой же был у 70-го и 71-го маршрутов. Меня поддерживали, но не верили, что с 30 минут ожидание можно сократить до двух минут. Тем не менее добиться этого удалось. 70-й и 71-й также стали ездить чаще, - говорит активистка.
Тогда же первые шаги по решению проблем перевозок предприняла мэрия – из 102 микрорайона запустили два муниципальных автобуса, но эксперимент прошел неудачно.
Вывести на конструктивный диалог
Осенью 2020 года в Бурятию поступили первые автобусы «ПАЗ», призванные решить проблемы горожан. Однако улан-удэнцы все равно оставались недовольны: кого-то не устраивал график выхода автобусов на линию, а кого-то их малое количество. Поэтому Оксане вновь пришлось брать все в свои руки.
- Я думала, что пришли десять автобусов для сотых кварталов и проблема решилась, но это оказалось не так. Мне пришлось стать посредником между пассажирами и руководством МУП «Городские маршруты». Мы несколько раз меняли расписание и добились того, что автобусы ездят строго по расписанию, вплоть до минуты. Наш маршрут стал образцово-показательным, - рассказывает активистка.
Около года назад Оксана помогла решить проблемы по маршрута № 10 и № 46а.
- Мне сказали, что есть группа по маршруту № 10 и № 46а, там писали об одних и тех же проблемах, но они решались. Я прочитала и поняла, что раз есть активные люди, необходимо составить коллективное заявление и отнести в ОНФ, организовать встречу. Заявление составили, совещание прошло и нас услышали. Сейчас ситуация с автобусами уже намного лучше, - рассказывает горожанка.
В феврале 2023 года Оксана стала официальным представителем ОНФ и активизировала работу по налаживанию взаимодействия между пассажирами и МУП «Городские маршруты». Для этого она добавилась в существующие Viber-чаты по некоторым маршрутам и создала новые.
Сейчас действует семь Viber-чатов по муниципальным автобусам и частным перевозчикам. В трех чатах Оксана является администратором. В группах горожане сообщают друг другу о том, все ли автобусы вышли на линию, пишут, где едет автобус, а также свои замечания и предложения по работе общественного транспорта.
Сейчас горожане могут узнать оперативную информацию о работе автобусов №17, 100, 95, 57, 77, 56, 92, 46а, 80, 1, 10.
- Viber-группы – это попытка разобраться с общественным транспортом. Не все понимают, зачем эти группы нужны. Мы приглашаем в них водителей, но далеко не все из них готовы к диалогу, - делится проблемами Оксана.
Помимо нежелания водителей общаться с пассажирами Оксана отмечает и другие трудности.
- Жители микрорайона Медведчиково не могут разобраться в расписании, люди не поймут, во сколько автобус отходит с конечных. На муниципальном автобусе № 100 есть водитель, который часто срезает маршрут. Горожане ждут автобус и не могут его дождаться, - говорит наша собеседница.
Оксана Халудорова заключает, что пассажиры должны быть активными, не бояться выражать свою точку зрения, а также запоминать госномера машин-нарушителей.
- Главная цель Viber-чатов - это общественный контроль, чтобы горожане развивали в себе активность, наблюдательность и в конечном итоге смогли улучшить работу общественного транспорта. Если у вас есть потребность в создании Viber-чата по вашему маршруту или вы хотите добавиться в существующий, можете написать мне на электронную почту oksana451477@gmail.com, - подытожила общественница.
Фото: «Номер один»
Результат на следующий день
Проблемами общественного транспорта Оксана Халудорова заинтересовалась в 2017 году. Устроившись на работу в микрорайоне Батарейка, каждый день подолгу ждала туда маршрутку – от 40 минут до двух часов. Столь долгое ожидание женщину не устраивало и она решила действовать.
- Я позвонила в комитет по транспорту и проблема решилась очень быстро. Вскоре маршрутки начали ездить через каждые пять-десять минут, интервал соблюдался. Тогда ситуация была, конечно, другая, проблем с водителями не было. Потом я переехала в другой микрорайон и перестала нуждаться в этом маршруте, - рассказывает улан-удэнка.
В конце 2017 года Оксана переехала в сотые кварталы и столкнулась здесь с тем же, что и ранее. Тогда жительница сотых вместе с другими активными людьми обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека Юлии Жамбаловой с просьбой организовать круглый стол.
- Встреча состоялась, их было несколько. Я предложила сделать интервал маршрута № 40 в две минуты. Тогда интервал составлял 30 - 40 минут, такой же был у 70-го и 71-го маршрутов. Меня поддерживали, но не верили, что с 30 минут ожидание можно сократить до двух минут. Тем не менее добиться этого удалось. 70-й и 71-й также стали ездить чаще, - говорит активистка.
Тогда же первые шаги по решению проблем перевозок предприняла мэрия – из 102 микрорайона запустили два муниципальных автобуса, но эксперимент прошел неудачно.
Вывести на конструктивный диалог
Осенью 2020 года в Бурятию поступили первые автобусы «ПАЗ», призванные решить проблемы горожан. Однако улан-удэнцы все равно оставались недовольны: кого-то не устраивал график выхода автобусов на линию, а кого-то их малое количество. Поэтому Оксане вновь пришлось брать все в свои руки.
- Я думала, что пришли десять автобусов для сотых кварталов и проблема решилась, но это оказалось не так. Мне пришлось стать посредником между пассажирами и руководством МУП «Городские маршруты». Мы несколько раз меняли расписание и добились того, что автобусы ездят строго по расписанию, вплоть до минуты. Наш маршрут стал образцово-показательным, - рассказывает активистка.
Около года назад Оксана помогла решить проблемы по маршрута № 10 и № 46а.
- Мне сказали, что есть группа по маршруту № 10 и № 46а, там писали об одних и тех же проблемах, но они решались. Я прочитала и поняла, что раз есть активные люди, необходимо составить коллективное заявление и отнести в ОНФ, организовать встречу. Заявление составили, совещание прошло и нас услышали. Сейчас ситуация с автобусами уже намного лучше, - рассказывает горожанка.
В феврале 2023 года Оксана стала официальным представителем ОНФ и активизировала работу по налаживанию взаимодействия между пассажирами и МУП «Городские маршруты». Для этого она добавилась в существующие Viber-чаты по некоторым маршрутам и создала новые.
Сейчас действует семь Viber-чатов по муниципальным автобусам и частным перевозчикам. В трех чатах Оксана является администратором. В группах горожане сообщают друг другу о том, все ли автобусы вышли на линию, пишут, где едет автобус, а также свои замечания и предложения по работе общественного транспорта.
Сейчас горожане могут узнать оперативную информацию о работе автобусов №17, 100, 95, 57, 77, 56, 92, 46а, 80, 1, 10.
- Viber-группы – это попытка разобраться с общественным транспортом. Не все понимают, зачем эти группы нужны. Мы приглашаем в них водителей, но далеко не все из них готовы к диалогу, - делится проблемами Оксана.
Помимо нежелания водителей общаться с пассажирами Оксана отмечает и другие трудности.
- Жители микрорайона Медведчиково не могут разобраться в расписании, люди не поймут, во сколько автобус отходит с конечных. На муниципальном автобусе № 100 есть водитель, который часто срезает маршрут. Горожане ждут автобус и не могут его дождаться, - говорит наша собеседница.
Оксана Халудорова заключает, что пассажиры должны быть активными, не бояться выражать свою точку зрения, а также запоминать госномера машин-нарушителей.
- Главная цель Viber-чатов - это общественный контроль, чтобы горожане развивали в себе активность, наблюдательность и в конечном итоге смогли улучшить работу общественного транспорта. Если у вас есть потребность в создании Viber-чата по вашему маршруту или вы хотите добавиться в существующий, можете написать мне на электронную почту oksana451477@gmail.com, - подытожила общественница.
Фото: «Номер один»
Тегимаршрутка