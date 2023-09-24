Общество 24.09.2023 в 07:00

Жительница Улан-Удэ кошмарит маршрутчиков

Женщина объединила горожан против нерадивых перевозчиков
A- A+
Текст: Лариса Ситник
Жительница Улан-Удэ кошмарит маршрутчиков
Оксана Халудорова уже в течение шести лет занимается проблемами общественного транспорта Улан-Удэ. Началось все в 2017 году, когда горожанка сама столкнулась с долгим ожиданием маршруток. Сейчас она пытается улучшить ситуацию с пассажирскими перевозками во всем городе.

Результат на следующий день

Проблемами общественного транспорта Оксана Халудорова заинтересовалась в 2017 году. Устроившись на работу в микрорайоне Батарейка,  каждый день подолгу ждала туда маршрутку – от 40 минут до двух часов. Столь долгое ожидание женщину не устраивало и она решила действовать.

- Я позвонила в комитет по транспорту  и проблема решилась очень быстро. Вскоре маршрутки начали ездить через каждые пять-десять минут, интервал соблюдался. Тогда ситуация была, конечно, другая, проблем с водителями не было. Потом я переехала в другой микрорайон и перестала нуждаться в этом маршруте, - рассказывает улан-удэнка.

В конце 2017 года Оксана переехала в сотые кварталы и столкнулась здесь с тем же, что и ранее. Тогда жительница сотых вместе с другими активными людьми обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека Юлии Жамбаловой с просьбой организовать круглый стол.

- Встреча состоялась, их было несколько. Я предложила сделать интервал маршрута № 40 в две минуты. Тогда интервал составлял 30 - 40 минут, такой же был у 70-го и 71-го маршрутов. Меня поддерживали, но не верили, что с 30 минут ожидание можно сократить до двух минут. Тем не менее  добиться этого удалось. 70-й и 71-й также стали ездить чаще, - говорит активистка.

Тогда же первые шаги по решению проблем перевозок предприняла мэрия – из 102 микрорайона  запустили два муниципальных автобуса, но эксперимент прошел неудачно.

Вывести на конструктивный диалог

Осенью 2020 года в Бурятию поступили первые автобусы «ПАЗ», призванные решить проблемы горожан. Однако улан-удэнцы все равно оставались недовольны: кого-то не устраивал график выхода автобусов на линию, а кого-то их малое количество. Поэтому Оксане вновь пришлось брать все в свои руки.

- Я думала, что пришли десять автобусов для сотых кварталов и проблема решилась, но это оказалось не так. Мне пришлось стать посредником между пассажирами и руководством МУП «Городские маршруты». Мы несколько раз меняли расписание и добились того, что автобусы ездят строго по расписанию, вплоть до минуты. Наш маршрут стал образцово-показательным, - рассказывает активистка.

Около года назад Оксана помогла решить проблемы по маршрута № 10 и № 46а.

- Мне сказали, что есть группа по маршруту № 10 и № 46а, там писали об одних и тех же проблемах, но они решались. Я прочитала и поняла, что раз есть активные люди, необходимо составить коллективное заявление и отнести в ОНФ, организовать встречу. Заявление составили, совещание прошло и нас услышали. Сейчас ситуация с автобусами уже намного лучше, - рассказывает горожанка.

В феврале 2023 года Оксана стала официальным представителем ОНФ и активизировала работу по налаживанию взаимодействия между пассажирами и МУП «Городские маршруты». Для этого она добавилась в существующие Viber-чаты по некоторым маршрутам и создала новые.

Сейчас действует семь Viber-чатов по муниципальным автобусам и частным перевозчикам. В трех чатах Оксана является администратором. В группах горожане сообщают друг другу о том, все ли автобусы вышли на линию, пишут, где едет автобус, а также  свои замечания и предложения по работе общественного транспорта.

Сейчас горожане могут узнать оперативную информацию о работе автобусов №17, 100, 95, 57, 77, 56, 92, 46а, 80, 1, 10.

- Viber-группы – это попытка разобраться с общественным транспортом. Не все понимают, зачем эти группы нужны. Мы приглашаем в них водителей, но далеко не все из них готовы к диалогу, - делится проблемами Оксана.

Помимо нежелания водителей общаться с пассажирами Оксана отмечает и другие трудности.

- Жители микрорайона Медведчиково не могут разобраться в расписании, люди не поймут, во сколько автобус отходит с конечных. На муниципальном автобусе № 100 есть водитель, который часто срезает маршрут. Горожане ждут автобус и не могут его дождаться, - говорит наша собеседница.

Оксана Халудорова заключает, что пассажиры должны быть активными, не бояться выражать свою точку зрения, а также запоминать госномера машин-нарушителей.

- Главная цель Viber-чатов - это общественный контроль, чтобы горожане развивали в себе активность, наблюдательность и в конечном итоге смогли улучшить работу общественного транспорта. Если у вас есть потребность в создании Viber-чата по вашему маршруту или вы хотите добавиться в существующий, можете написать мне на электронную почту oksana451477@gmail.com, - подытожила общественница.

Фото:  «Номер один»
Теги
маршрутка

Все новости

Жительница Улан-Удэ кошмарит маршрутчиков
24.09.2023 в 07:00
Глава Бурятии встретился с добровольцем СВО
23.09.2023 в 16:04
В Улан-Удэ заложили рябиновую Аллею Доблести и Славы в честь Героев СВО
23.09.2023 в 15:54
В Бурятии пропали две 15-летние девочки
23.09.2023 в 09:53
Взять икру на себя
23.09.2023 в 08:00
В Улан-Удэ предложили внедрить систему доносов
23.09.2023 в 07:00
В Иркутске грузовик попал в ДТП и рассыпал по трассе кучу слепков вагин
22.09.2023 в 18:38
В Бурятии снова сгорел автомобиль
22.09.2023 в 17:35
Жительница Улан-Удэ попала под поезд
22.09.2023 в 17:14
Жители Бурятии стали очень много зарабатывать
22.09.2023 в 16:58
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 сентября

Читайте также
Глава Бурятии встретился с добровольцем СВО
Они обсудили службу и быт военнослужащих из республики
23.09.2023 в 16:04
В Улан-Удэ заложили рябиновую Аллею Доблести и Славы в честь Героев СВО
Акцию удалось осуществить благодаря гранту
23.09.2023 в 15:54
Взять икру на себя
Рыбопромышленники считают, что инкубацию икры омуля должна курировать Бурятия
23.09.2023 в 08:00
В Улан-Удэ предложили внедрить систему доносов
Власти хотят поощрять «собачьих стукачей»
23.09.2023 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru