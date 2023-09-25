Улан-удэнка скрывалась от приставов, чтобы не платить компенсацию сбитому ребенку

В Службе судебных приставов Бурятии завершили исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда для пострадавшего в ДТП ребенка. Как сообщили в УФССП, мальчик попал под колеса автомобиля женщины, когда она отвлеклась на мобильный телефон. В результате наезда его здоровью был причинен тяжкий вред. Суд, куда обратилась мать ребенка, обязал виновницу ДТП выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей.«После возбуждения исполнительного производства должница не торопилась исполнять решение суда и погашать долг перед ребенком, который пострадал из-за её невнимательности. Поэтому в отношении женщины применили меры принудительного исполнения», - сообщили в УФССП Бурятии.В частности, 26-летней улан-удэнке временно ограничили выезд из России, а также запретили управлять автомобилем. Банковские счета женщины арестовали, а из-за того, что она скрывалась от пристава, ее пришлось дважды объявлять в розыск.«Принятые меры дали результат: установленная судом сумма компенсации морального вреда полностью взыскана. Денежные средства уже перечислены матери пострадавшего ребенка», - сообщили в Службе судебных приставов.Фото: «Номер один»