Общество 25.09.2023 в 09:31

Улан-удэнка скрывалась от приставов, чтобы не платить компенсацию сбитому ребенку

Женщину даже пришлось дважды объявлять в розыск
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Текст: Андрей Константинов
Улан-удэнка скрывалась от приставов, чтобы не платить компенсацию сбитому ребенку
В Службе судебных приставов Бурятии завершили исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда для пострадавшего в ДТП ребенка. Как сообщили в УФССП, мальчик попал под колеса автомобиля женщины, когда она отвлеклась на мобильный телефон. В результате наезда его здоровью был причинен тяжкий вред. Суд, куда обратилась мать ребенка, обязал виновницу ДТП выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей.

«После возбуждения исполнительного производства должница не торопилась исполнять решение суда и погашать долг перед ребенком, который пострадал из-за её невнимательности. Поэтому в отношении женщины применили меры принудительного исполнения», - сообщили в УФССП Бурятии.
 
В частности, 26-летней улан-удэнке временно ограничили выезд из России, а также запретили управлять автомобилем. Банковские счета женщины арестовали, а из-за того, что она скрывалась от пристава, ее пришлось дважды объявлять в розыск.
 
«Принятые меры дали результат: установленная судом сумма компенсации морального вреда полностью взыскана. Денежные средства уже перечислены матери пострадавшего ребенка», - сообщили в Службе судебных приставов.

Фото: «Номер один»
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