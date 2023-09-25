Общество 25.09.2023 в 09:48

Раненым на СВО жителям Бурятии не дают справки для получения выплат

С недоработками на местах приходится разбираться Уполномоченному по правам человека
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Текст: Андрей Константинов
Раненым на СВО жителям Бурятии не дают справки для получения выплат
В июне этого года к Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился военнослужащий, получивший ранение в ходе спецоперации. Мужчина проходил лечение в госпитале Минобороны в Ростове-на-Дону с диагнозом «минно-взрывное ранение конечностей». Однако справку для получения выплаты по ранению в госпитале ему не оформили.

«Уполномоченный инициировала проверку, которую провела военная прокуратура гарнизона Ростова-на-Дону. Указанные в заявлении военнослужащего факты подтвердились. Прокуратура внесла начальнику госпиталя представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Также с ответственными лицами проведены дополнительные занятия по изучению законодательства в данной сфере. В настоящее время работу по выплате осуществляет соответствующая воинская часть», - рассказали в аппарате омбудсмена.

В аппарате Уполномоченного отметили, что это не единственный подобный факт. Так только за последний месяц прокуратура Кяхтинского гарнизона защитила права трех раненых военных.

Фото: «Номер один»

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