В Бурятии геологическое предприятие хранило нефтебочки как попало

В Бурятии прокуратура Окинского района проверила исполнение законодательства об отходах производства в работе организации, занятой геологическим изучением недр.Установлено, что бочки для нефтепродуктов, в том числе использованные, предприятие складировало в нарушение требований федерального закона «Об отходах производства и потребления» - без обустройства навеса и площадок с твердым покрытием.В связи этим прокурор района внес представление руководителю общества, по результатам рассмотрения которого обустроена площадка для хранения отходов производства.По постановлению прокурора виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления), ему назначен штраф 20 тыс рублей, сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: «Номер один»