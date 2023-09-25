Общество 25.09.2023 в 10:15
В Бурятии геологическое предприятие хранило нефтебочки как попало
Виновное лицо оштрафовано на 20 тыс рублей
Текст: Номер один
В Бурятии прокуратура Окинского района проверила исполнение законодательства об отходах производства в работе организации, занятой геологическим изучением недр.
Установлено, что бочки для нефтепродуктов, в том числе использованные, предприятие складировало в нарушение требований федерального закона «Об отходах производства и потребления» - без обустройства навеса и площадок с твердым покрытием.
В связи этим прокурор района внес представление руководителю общества, по результатам рассмотрения которого обустроена площадка для хранения отходов производства.
По постановлению прокурора виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления), ему назначен штраф 20 тыс рублей, сообщили в прокуратуре Бурятии.
Фото: «Номер один»
Установлено, что бочки для нефтепродуктов, в том числе использованные, предприятие складировало в нарушение требований федерального закона «Об отходах производства и потребления» - без обустройства навеса и площадок с твердым покрытием.
В связи этим прокурор района внес представление руководителю общества, по результатам рассмотрения которого обустроена площадка для хранения отходов производства.
По постановлению прокурора виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления), ему назначен штраф 20 тыс рублей, сообщили в прокуратуре Бурятии.
Фото: «Номер один»
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