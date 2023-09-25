Общество 25.09.2023 в 11:08

Пожарные Бурятии оказались самими быстрыми в ДФО

Это третья подряд победа бурятских огнеборцев
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Текст: Петр Санжиев
Пожарные Бурятии оказались самими быстрыми в ДФО
Команда республики приняла участие в окружных соревнованиях по скоростному подъему по лестничному маршу «Дальневосточная вертикаль». Они проходили во Владивостоке. Пожарные продемонстрировали свою силу и выносливость, поднявшись быстрее других на 41-й этаж в полной экипировке.

Полная экипировка профессионального огнеборца весит под 25 килограммов. Соревнования проходили в обстановке, которая была максимально приближена к условиям реальной работы. В каждой команде было шесть человек. Ранее команда бурятских пожарных становилась победителем этих окружных соревнований в прошлом и позапрошлом годах. Сейчас команда стала трехкратным чемпионом.

Теперь пожарные Бурятии поедут на следующий этап соревнования, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Фото: МЧС Бурятии
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