Общество 25.09.2023 в 12:42

Власти Бурятии распределят гранты на патриотические проекты

Заявки на соответствующий конкурс принимают с 19 сентября
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Власти Бурятии распределят гранты на патриотические проекты
Общая сумма грантов составит 10 млн рублей. Но гранты будут неравными по суммам - их размер составит от 50 тыс. рублей до полумиллиона. Заявки от претендентов принимают 19 сентября до 19 октября. На гранты могут претендовать социально ориентированные некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения.

Направлений грантов для претендентов девять. Среди них проекты по поддержке семей участников спецоперации и мобилизованных, по развитию краеведческой деятельности, гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, по реализации проектов, направленных на охрану окружающей среды и природных памятников и т. д.

Но надо иметь в виду, что просто представить проект по уборке мусора на берегу Байкала вряд ли будет достаточно - требуется именно патриотическая составляющая. Также будет недостаточно написать краеведческую брошюру о родной деревне - надо, чтобы это было частью какого-то большого патриотического проекта.

Как поясняют в Минобразования Бурятии,  победители должны реализовать выигранные гранты до конца этого года.

Фото: «Номер один»
Теги
патриотизм

Все новости

Хурал Бурятии выбрал двух вице-спикеров
25.09.2023 в 13:00
ТГК-14 оштрафована за нарушение сроков техприсоединения
25.09.2023 в 12:56
В Улан-Удэ ярого курильщика дважды спасли от ампутации ноги
25.09.2023 в 12:56
Власти Бурятии распределят гранты на патриотические проекты
25.09.2023 в 12:42
В Улан-Удэ пропал 34-летний житель
25.09.2023 в 12:32
Новый Народный Хурал Бурятии снова возглавил Владимир Павлов
25.09.2023 в 12:24
В Бурятии рецидивист жестоко избил и ограбил 94-летнюю пенсионерку
25.09.2023 в 12:00
В Улан-Удэ прошел вечер рок-поэзии
25.09.2023 в 11:51
В Бурятии будут бороться с опустыниванием земель
25.09.2023 в 11:45
Теннисисты Бурятии прорвались в теннисную элиту России
25.09.2023 в 11:23
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 сентября

Читайте также
ТГК-14 оштрафована за нарушение сроков техприсоединения
Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей
25.09.2023 в 12:56
В Улан-Удэ ярого курильщика дважды спасли от ампутации ноги
63-летний житель с 6 лет курит по две пачки в день
25.09.2023 в 12:56
В Бурятии будут бороться с опустыниванием земель
Национальная программа действий будет создана до конца 2024 года
25.09.2023 в 11:45
Пожарные Бурятии оказались самими быстрыми в ДФО
Это третья подряд победа бурятских огнеборцев
25.09.2023 в 11:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru