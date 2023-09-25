Власти Бурятии распределят гранты на патриотические проекты

Общая сумма грантов составит 10 млн рублей. Но гранты будут неравными по суммам - их размер составит от 50 тыс. рублей до полумиллиона. Заявки от претендентов принимают 19 сентября до 19 октября. На гранты могут претендовать социально ориентированные некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения.Направлений грантов для претендентов девять. Среди них проекты по поддержке семей участников спецоперации и мобилизованных, по развитию краеведческой деятельности, гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, по реализации проектов, направленных на охрану окружающей среды и природных памятников и т. д.Но надо иметь в виду, что просто представить проект по уборке мусора на берегу Байкала вряд ли будет достаточно - требуется именно патриотическая составляющая. Также будет недостаточно написать краеведческую брошюру о родной деревне - надо, чтобы это было частью какого-то большого патриотического проекта.Как поясняют в Минобразования Бурятии, победители должны реализовать выигранные гранты до конца этого года.Фото: «Номер один»