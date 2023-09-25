В Улан-Удэ ярого курильщика дважды спасли от ампутации ноги

В октябре 2021 года 63-летний мужчина начал чувствовать боль в ноге, с каждым разом она становилась все сильнее, а дистанции, которые он мог проходить - все короче. За медицинской помощью мужчина решил обратиться в больницу, когда стало тяжело пройти даже 50 метров. Далее все закрутилось – госпитализация в Республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко, диагноз «атеросклероз с закупоркой сосудов в ноге» и операция.



Как сообщают врачи, дело в том, что сосуд, питающий ногу, постепенно забился жировыми отложениями, преимущественно холестерином. При атеросклерозе жир в стенке сосуда накапливается и в конце концов начинает затруднять кровоток - отсюда боль в ноге; либо полностью его перекрывает, а это уже развитие гангрены.



«Одну из главных ролей в развитии атеросклероза в этом случае сыграло именно курение, так как действие никотина повышает и уровень «плохого холестерина», и увеличивает уровень гомоцистеина в крови, повышает уровень ее свертываемости, что в конце концов чуть не лишило мужчину конечности. Чтобы сохранить ногу пациенту, врачи установили искусственный сосуд длиной около 15 см с уровня живота до бедра, который пустил кровоток в обход закрытого участка. Это кропотливый высококлассный труд всей операционной бригады, благодаря которому трагедии удалось избежать. Мужчину поставили на ноги, выписали с рекомендациями: отказаться от курения, пожизненно принимать лекарства и придерживаться здорового питания. Свое дело врачи сделали»,

- рассказали в больнице.



«Меня врачи предупреждали, что надо бросить курить, но я не послушал, вроде бы не вредит. Курю я с шести лет по 1,5-2 пачки в день. Сейчас я хожу уже нормально, надеюсь, что все восстановится. Для себя решил, что однозначно брошу курить – буду бороться за свое здоровье»,

- пообещал мужчина перед выпиской.



Как отмечают доктора, выздоровление – совместный труд врача и пациента, в связи с чем жителям необходимо выполнять рекомендации медработников.

Однако, к нашему большому сожалению, спустя два года, мужчина вернулся. Экстренно. Игнорирование предписаний докторов привело к тому, что и искусственный сосуд поглотил атеросклероз. Снова та же боль, снова те же 50 метров, снова госпитализация. Вот уже второй раз золотые руки хирургов делают все, чтобы не оставить мужчину без ноги – не стать инвалидом в самом расцвете лет.





Фото: РКБ имени Семашко



