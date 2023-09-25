Общество 25.09.2023 в 12:56

ТГК-14 оштрафована за нарушение сроков техприсоединения

Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей
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Текст: Номер один
ТГК-14 оштрафована за нарушение сроков техприсоединения
По итогам рассмотрения материалов проверки, поступивших из органов прокуратуры, Бурятское УФАС России привлекло к административной ответственности ПАО «ТГК-14» за нарушение сроков техприсоединения, сообщили в антимонопольном ведомстве.

По договору с предпринимателем компания должна была подключить объект капитального строительства в Улан-Удэ к тепловым сетям до конца 2022 года. Однако после заключения в 2021 году договора  и до истечения  установленного срока необходимые мероприятия ТГК-14 не проводились. Дополнительным соглашением сроки подключения были перенесены.

Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии установлен нормативный срок техприсоединения – не более 18 месяцев.

За нарушение порядка подключения к тепловым сетям ТГК-14 назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
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энергетика УФАС штраф

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