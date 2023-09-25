ТГК-14 оштрафована за нарушение сроков техприсоединения

По итогам рассмотрения материалов проверки, поступивших из органов прокуратуры, Бурятское УФАС России привлекло к административной ответственности ПАО «ТГК-14» за нарушение сроков техприсоединения, сообщили в антимонопольном ведомстве.По договору с предпринимателем компания должна была подключить объект капитального строительства в Улан-Удэ к тепловым сетям до конца 2022 года. Однако после заключения в 2021 году договора и до истечения установленного срока необходимые мероприятия ТГК-14 не проводились. Дополнительным соглашением сроки подключения были перенесены.Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии установлен нормативный срок техприсоединения – не более 18 месяцев.За нарушение порядка подключения к тепловым сетям ТГК-14 назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей.Фото: «Номер один»