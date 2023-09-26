Военный из Бурятии представлен к званию Герой России

Военнослужащий из Бурятии Иван Калашников с позывным «Большой» представлен к званию Герой Российской Федерации. Об этом в соцсетях сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.«Иван из села Новый Заган Мухоршибирского района был мобилизован и сейчас служит в 37-й мотострелковой бригаде в должности замкомандира взвода», - рассказал глава республики.Как сообщил ранее министр обороны России Сергей Шойгу, военнослужащий проявил мужество и героизм при отражении атаки в несколько раз превосходящих сил противника возле населенного пункта Урожайное на южнодонецком направлении.«Пять российских бойцов противостояли 12 штурмовикам ВСУ. Командир подразделения «Большой» умело руководил подчиненными и при этом сам принял на себя удар, находясь у противника на виду и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Подразделение действовало слаженно как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», – сообщили в Минобороны.Фото: скриншот видео Первого канала