Общество 26.09.2023 в 09:42
Житель Бурятии заплатил 1 млн рублей за убийство тещи
Компенсацию морального вреда он выплачивал, находясь в заключении
Текст: Номер один
В Бурятии под контролем мужчина, находящийся в местах лишения свободы, выплатил 1 млн рублей компенсации морального вреда за убийство тещи, сообщили в республиканском управлении ФССП.
64-летний мужчина был осужден за убийство матери своей жены. Помимо лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, суд присудил выплатить дочери потерпевшей 1 млн рублей.
После возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на 50 процентов пенсии и заработной платы, которую должник получает, устроившись работать в колонии.
«Процесс взыскания с должников, отбывающих наказание, регламентирован федеральным законодательством. Если осужденный работает в исправительной колонии и получает заработную плату, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника и направляет его в бухгалтерию исправительного учреждения», - отмечает главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.
По мере поступления выплат денежные средства перечислялись взыскателю. На сегодняшний день имеющаяся задолженность полностью погашена.
Фото: УФССП
64-летний мужчина был осужден за убийство матери своей жены. Помимо лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, суд присудил выплатить дочери потерпевшей 1 млн рублей.
После возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на 50 процентов пенсии и заработной платы, которую должник получает, устроившись работать в колонии.
«Процесс взыскания с должников, отбывающих наказание, регламентирован федеральным законодательством. Если осужденный работает в исправительной колонии и получает заработную плату, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника и направляет его в бухгалтерию исправительного учреждения», - отмечает главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.
По мере поступления выплат денежные средства перечислялись взыскателю. На сегодняшний день имеющаяся задолженность полностью погашена.
Фото: УФССП