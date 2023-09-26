Житель Бурятии заплатил 1 млн рублей за убийство тещи

В Бурятии под контролем мужчина, находящийся в местах лишения свободы, выплатил 1 млн рублей компенсации морального вреда за убийство тещи, сообщили в республиканском управлении ФССП.64-летний мужчина был осужден за убийство матери своей жены. Помимо лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, суд присудил выплатить дочери потерпевшей 1 млн рублей.После возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на 50 процентов пенсии и заработной платы, которую должник получает, устроившись работать в колонии.«Процесс взыскания с должников, отбывающих наказание, регламентирован федеральным законодательством. Если осужденный работает в исправительной колонии и получает заработную плату, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника и направляет его в бухгалтерию исправительного учреждения», - отмечает главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.По мере поступления выплат денежные средства перечислялись взыскателю. На сегодняшний день имеющаяся задолженность полностью погашена.Фото: УФССП