Общество 26.09.2023 в 10:10

В Бурятию пришла зима

Снег выпал в трех районах республики
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятию пришла зима
В трех районах Бурятии – Окинском, Тункинском и Закаменском – выпал снег. Об этом в соцсетях рассказывают местные жители.

Так в селе Далахай Закаменского района толщина выпавшего снега превысила 15 см, сообщает вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7».


Более 30 см снега выпало в Окинском районе. Там осадки нарушили электроснабжение. Также сообщается, что из-за непогоды отменены занятия в школе райцентра.


Фото: «Закамна-инфо.24/7»
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