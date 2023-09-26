В Бурятию пришла зима

Так в селе Далахай Закаменского района толщина выпавшего снега превысила 15 см, сообщает вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7».







Более 30 см снега выпало в Окинском районе. Там осадки нарушили электроснабжение. Также сообщается, что из-за непогоды отменены занятия в школе райцентра.







В трех районах Бурятии – Окинском, Тункинском и Закаменском – выпал снег. Об этом в соцсетях рассказывают местные жители.Фото: «Закамна-инфо.24/7»