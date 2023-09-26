В Бурятии вновь отстрелили бешеную лису

В местности Одушина Тарбагатайского района в рамках регулирования численности диких животных добыта лиса, зараженная бешенством, сообщили в Государственной ветеринарной службе республики.Напомним, сейчас в Бурятии пять действующих очагов бешенства: три в Иволгинском районе и два в Кяхтинском.Собрание противоэпизоотической комиссии для определения комплекса мер по ликвидации бешенства запланировано на 26 октября. По оперативной информации, на территории неблагополучного населенного пункта - в селе Верхний Жирим - будет проведена вынужденная вакцинация восприимчивых животных.«Отмечаем, циркуляция вируса зависит от количества животных в дикой фауне, а регулирование численности способствует сдерживанию распространения бешенства. Также действенным средством защиты от смертельного вируса остается вакцинация. В 2023 году в лесах для диких животных было разложено около 150 тысяч доз вакцины с приманкой- эта работа дважды в год проводится ветеринарной службой совместно с Бурприроднадзором» - рассказал начальник республиканского управления ветеринарии Амгалан Дармаев.Фото: Управление ветеринарии Бурятии