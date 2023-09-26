Произведение писателя из Бурятии претендует на победу в престижной литературной премии

Роман «Драгоценный» Болота Ширибазарова вошёл в лонг-лист общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева. Длинный список — один из этапов литературного конкурса, полуфинал.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, роман «Драгоценный» был опубликован в журнале «Дружба народов», редакция которого и выдвинула произведение на соискание литературной премии. «Драгоценный» был вариацией предыдущего произведения Болота Ширибазарова «Метис», опубликованного в 2017 году в журнале «Байкал».— Мой роман о молодом человеке смешанной национальности, его мать — русская, отец — бурят. Сразу отмечу, реальных отсылок к конкретным персонам в произведении нет, все совпадения случайны. Первый вариант романа — «Метис» — вышел в журнале «Байкал» за две недели до того, как в Бурятию приехал Алексей Самбуевич Цыденов, — рассказывает Болот Ширибазаров. — Главный посыл «Драгоценного» заключается в том, что мы живём в многонациональной стране, все разные очень, даже спустя столетия совместной жизни. То, что может показаться нелепостью русскому парню, жизненно важно для парня-бурята. И наоборот. Поэтому главный герой романа — метис. Страна у нас одна, Россия. И за эти столетия появилось нечто такое, что связало нас невидимыми нитями. В этом романе я попытался показать, как это происходит. Длинный список — еще не победа, но очень приятно, что заметили на столь высоком уровне. Тема-то ведь непростая, но раз я в списке, значит, меня услышали.В пятый сезон Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» поступило 87 заявок по пяти номинациям: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей», «За вклад в развитие Дальнего Востока», «За вклад в развитие современной культуры Дальнего Востока». Роман «Драгоценный» Болота Ширибазарова вошел в лонг-лист номинации «Длинная проза» наряду с произведениями девяти других авторов. Имена финалистов станут известны в ноябре 2023 года. Торжественная церемония объявления и награждения лауреатов премии состоится в декабре.— Пишу с детства. А свое первое произведение написал в годы службы в пограничных войсках. Служил в середине 1990-х в Даурии. Двадцать лет работал специальным корреспондентом на телевидении, всегда был именно корреспондентом и специальным корреспондентом. Каждый репортаж был для меня историей. Всегда придерживался принципа «неинтересных тем не бывает». Просто у меня другой возможности для литературной практики не было. Потому литературной практикой для меня долгое время была журналистика, — делится Болот Ширибазаров.Болот Ширибазаров работает корреспондентом информационного агентства «Буряад Yнэн», отвечает за новостную ленту. В 2007 году Болот стал лауреатом международного конкурса драматургов «Евразия», финалистом конкурса драматургов на фестивале современной пьесы «Новая драма. В августе 2023 года — лауреатом литературной премии Исая Калашникова — единственной в Бурятии премии за художественные произведения в жанре «Проза».Фото: «Номер один»