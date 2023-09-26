Общество 26.09.2023 в 12:04

Годовая инфляция в августе в Бурятии составила 5,7% после 4,4% в июле

Однако рост цен в сфере услуг сдержала стоимость билетов на поезд
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Годовая инфляция в августе в Бурятии составила 5,7% после 4,4% в июле
В целом годовая инфляция в августе в Бурятии составила 5,7% после 4,4% в июле, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центробанка России.

При этом ее уровень остался ниже, чем по Дальневосточному федеральному округу (5,78%), но превысил показатель в целом по России (5,15%). Годовой рост цен в регионе ускорился преимущественно из-за ослабления рубля, смещения сроков сбора урожая овощей, а также увеличения потребительской активности.

А вот годовой темп роста цен на рынке услуг в Бурятии снизился до 8,2% после 9,0% в июле. Значимый вклад в замедление показателя внесли цены на услуги железнодорожного транспорта,

«Этим летом для поездок по стране жители республики активно пользовались услугами железнодорожного транспорта. Особенно были востребованы маршруты на южном направлении, куда временно приостановлены авиаперелеты. Чтобы удовлетворить высокий пассажирский спрос, перевозчик увеличил частоту движения поездов. Посадочных мест стало больше, и это отразилось на стоимости билетов — в августе они дешевели быстрее, чем в июле. К примеру, в нефирменном скором поезде дальнего следования цена билета в плацкартном вагоне в годовом выражении снизилась в среднем на 14%, в купейном — на 39%», — отметил Виталий Пономарев, заместитель управляющего отделением Банка России в Бурятии.

Продовольственные товары

Годовой прирост цен на продовольственные товары в августе увеличился до 3,74% после 1,53% в июле.

На фоне повышения мировых цен на зерновые культуры и ухудшения прогнозов урожая текущего года в регионах-производителях увеличилась стоимость зерна. Вместе с удорожанием импортных кормовых добавок на фоне ослабления рубля это привело к росту затрат животноводов на корма. В итоге подорожала в годовом выражении свинина, ускорился годовой рост цен на мясо птицы.

Увеличение годовых темпов прироста цен на картофель, свёклу и морковь объясняется эффектом низкой сравнительной базы прошлого года. Смещение сроков посевной кампании в республике в условиях холодной весны привело к более позднему, чем в 2022 году, поступлению на региональный рынок нового урожая. Как следствие, цены на него в августе 2023 года снижались медленнее, чем в прошлом году.

В условиях ослабления рубля ускорился годовой рост цен на апельсины, яблоки и бананы.

Непродовольственные товары

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в августе увеличился до 6,33% после 4,75% в июле.

Увеличение потребительской активности и ослабление рубля способствовали ускорению годового роста цен на холодильники и бытовые плиты, замедлению снижения цен на телевизоры и утюги, удорожанию смартфонов в годовом выражении. Действие этих факторов, наряду с повышением утилизационного сбора и введением запрета на поставку некоторых типов автомобилей из Японии, ускорило годовой рост цен на подержанные иномарки.

Из-за повышения цен на нефтепродукты на мировом рынке и ожиданий корректировки демпфирующего механизма росла стоимость бензина на оптовом рынке. В результате ускорился годовой рост цен на бензин и в рознице.

Фото: pixabay.com
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