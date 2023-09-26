Общество 26.09.2023 в 12:48

Власти Бурятии помогут почте

Взамен от компании потребуют не сокращать отделения
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Текст: Андрей Константинов
Власти Бурятии помогут почте
По поручению главы Бурятии республиканский Минтранс разработал законопроект, который освобождает организации почтовой связи общего пользования от уплаты республиканского налога на имущество до 31 декабря 2025 года.

- У нас закрываются отделения почты. А они не должны закрываться. Нам нужно найти решения, чтобы обеспечить стабильную работу почты, – заявил ранее глава Бурятии Алексей Цыденов и поручил подготовить совещание по дальнейшему решению вопроса и повышению эффективности работы почты.

В случае принятия законопроекта почта сможет сэкономить на налогах 1,6 млн рублей  - на эту же сумму уменьшатся и поступления в бюджет республики. При этом проект закона предполагает, что получатель льготы берет на себя обязательства охватить услугами все населенные пункты в Бурятии, не сокращать отделения и модернизировать их помещения.

Сейчас Управление федеральной почтовой связи Бурятии насчитывает 281 отделение. Напомним, несколько месяцев назад «Номер один» сообщал, что из сельских почтовых отделений из-за низкой зарплаты массово увольняются работники. А буквально вчера спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что финансовое положение почты становится все более печальным.

«Финансовая дыра в «Почте России» растет и растет. Никто не реагирует, и мы голову прячем в песок, думаем, что рассосется. Не рассосется там ничего», - заявила Валентина Матвиенко.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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