Общество 26.09.2023 в 12:48
Власти Бурятии помогут почте
Взамен от компании потребуют не сокращать отделения
Текст: Андрей Константинов
По поручению главы Бурятии республиканский Минтранс разработал законопроект, который освобождает организации почтовой связи общего пользования от уплаты республиканского налога на имущество до 31 декабря 2025 года.
- У нас закрываются отделения почты. А они не должны закрываться. Нам нужно найти решения, чтобы обеспечить стабильную работу почты, – заявил ранее глава Бурятии Алексей Цыденов и поручил подготовить совещание по дальнейшему решению вопроса и повышению эффективности работы почты.
В случае принятия законопроекта почта сможет сэкономить на налогах 1,6 млн рублей - на эту же сумму уменьшатся и поступления в бюджет республики. При этом проект закона предполагает, что получатель льготы берет на себя обязательства охватить услугами все населенные пункты в Бурятии, не сокращать отделения и модернизировать их помещения.
Сейчас Управление федеральной почтовой связи Бурятии насчитывает 281 отделение. Напомним, несколько месяцев назад «Номер один» сообщал, что из сельских почтовых отделений из-за низкой зарплаты массово увольняются работники. А буквально вчера спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что финансовое положение почты становится все более печальным.
«Финансовая дыра в «Почте России» растет и растет. Никто не реагирует, и мы голову прячем в песок, думаем, что рассосется. Не рассосется там ничего», - заявила Валентина Матвиенко.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
- У нас закрываются отделения почты. А они не должны закрываться. Нам нужно найти решения, чтобы обеспечить стабильную работу почты, – заявил ранее глава Бурятии Алексей Цыденов и поручил подготовить совещание по дальнейшему решению вопроса и повышению эффективности работы почты.
В случае принятия законопроекта почта сможет сэкономить на налогах 1,6 млн рублей - на эту же сумму уменьшатся и поступления в бюджет республики. При этом проект закона предполагает, что получатель льготы берет на себя обязательства охватить услугами все населенные пункты в Бурятии, не сокращать отделения и модернизировать их помещения.
Сейчас Управление федеральной почтовой связи Бурятии насчитывает 281 отделение. Напомним, несколько месяцев назад «Номер один» сообщал, что из сельских почтовых отделений из-за низкой зарплаты массово увольняются работники. А буквально вчера спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что финансовое положение почты становится все более печальным.
«Финансовая дыра в «Почте России» растет и растет. Никто не реагирует, и мы голову прячем в песок, думаем, что рассосется. Не рассосется там ничего», - заявила Валентина Матвиенко.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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