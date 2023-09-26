Общество 26.09.2023 в 13:01

В Улан-Удэ зафиксирован факт «воровского» туризма

К уголовной ответственности за кражу вещей из спортивного магазина привлекается иностранка
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ зафиксирован факт «воровского» туризма
Пока Бурятия ждет цивилизованны туристов в республику стали приезжать иностранцы с «воровскими» турами. Дознанием Управления МВД России по  Улан-Удэ расследуется уголовное дело по факту кражи вещей из спортивного магазина в Советском районе, сообщили в республиканском МВД.

Заявление о преступлении поступило в полицию от сотрудника службы безопасности торговой точки 15 августа. О хищении ему стало известно после просмотра записей с камер видеонаблюдения. На кадрах было отчетливо видно, как посетительница поочередно складывает товар себе в сумку: мальчиковый джемпер и три женских демисезонных куртки. Затем, не расплачиваясь, она выходит из помещения. Общий ущерб превысил 20 тыс рублей.

Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемую – 35-летнию гражданку иностранного государства, прибывшую в Бурятию в туристических целях.

Женщина, периодически приезжающая в республику, призналась, что брендовые вещи похитила умышленно для дальнейшей реализации. В своем аккаунте в одной из соцсетей она разместила объявление о продаже одежды, которую в результате по минимальной стоимости приобрели покупатели - жители ее страны. Нигде не работает.

Ведется дознание.

Фото: «Номер один»

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преступность кража задержание

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