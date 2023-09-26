Общество 26.09.2023 в 14:10

Погода в Бурятии улучшится с четверга

Правда, в самом конце недели снова похолодает
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Текст: Андрей Константинов
Погода в Бурятии улучшится с четверга
Прогноз погоды на ближайшие 7 дней дали синоптики Бурятии. Как сообщили в Гидрометцентре, 26-27 сентября в республике ожидаются неустойчивая прохладная погода, осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. В отдельных районах установится временный снежный покров. Будет дуть северо-западный умеренный ветер, с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха днем будет в пределах +4,+9 градусов.

Такая же погода прогнозируется и на 1-2 октября.

Однако в промежутке – с 28 по 30 сентября – немного потеплеет. В этот период дневные температуры воздуха составят +10,+16 градусов.

Фото: «Номер один»

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