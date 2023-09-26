Погода в Бурятии улучшится с четверга

Прогноз погоды на ближайшие 7 дней дали синоптики Бурятии. Как сообщили в Гидрометцентре, 26-27 сентября в республике ожидаются неустойчивая прохладная погода, осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. В отдельных районах установится временный снежный покров. Будет дуть северо-западный умеренный ветер, с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха днем будет в пределах +4,+9 градусов.Такая же погода прогнозируется и на 1-2 октября.Однако в промежутке – с 28 по 30 сентября – немного потеплеет. В этот период дневные температуры воздуха составят +10,+16 градусов.Фото: «Номер один»