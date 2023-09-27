Общество 27.09.2023 в 10:00

Курить вредно!

﻿﻿Эту незамысловатую фразу говорили врачи жителю Бурятии, когда он пришел к ним с больной ногой
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Текст: Номер Один
Курить вредно!

Мужчина кивнул, но через два года явился с тем же диагнозом. И все по новой. 


Боль в ноге, как выяснили врачи, оказалась следствием атеросклероза с закупоркой сосудов. Была операция. И настойчивая рекомендация  ни в коем случае не курить. Но спустя два года, когда мужчина снова оказался на пороге, стало понятно, что настойчивой рекомендации нашему человеку мало.

- Меня врачи предупреждали, что надо бросить курить, но я не послушал, вроде бы не вредит. Курю я с шести лет по 1,5-2 пачки в день. Сейчас хожу уже нормально, надеюсь, что все восстановится. Для себя решил, что однозначно брошу курить – буду бороться за свое здоровье, - пообещал мужчина перед выпиской.

С такими особенностями менталитета есть подозрение, что наш человек даже под дулом пистолета закурит еще одну с мыслью «Ну от одной, наверное, ничего не будет».
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