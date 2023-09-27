Курить вредно!

Мужчина кивнул, но через два года явился с тем же диагнозом. И все по новой.

Боль в ноге, как выяснили врачи, оказалась следствием атеросклероза с закупоркой сосудов. Была операция. И настойчивая рекомендация ни в коем случае не курить. Но спустя два года, когда мужчина снова оказался на пороге, стало понятно, что настойчивой рекомендации нашему человеку мало.- Меня врачи предупреждали, что надо бросить курить, но я не послушал, вроде бы не вредит. Курю я с шести лет по 1,5-2 пачки в день. Сейчас хожу уже нормально, надеюсь, что все восстановится. Для себя решил, что однозначно брошу курить – буду бороться за свое здоровье, - пообещал мужчина перед выпиской.С такими особенностями менталитета есть подозрение, что наш человек даже под дулом пистолета закурит еще одну с мыслью «Ну от одной, наверное, ничего не будет».