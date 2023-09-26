Общество 26.09.2023 в 16:11
Жителей Бурятии просят сдать монеты
Акция по обмену монет на купюры продлится до 8 октября
Текст: Андрей Константинов
С 25 сентября по 8 октября в Бурятии пройдет всероссийская акция «Монетная неделя», в ходе которой можно будет обменять монеты на купюры. Как сообщили в министерстве экономики, в республике к ней присоединились 20 отделений банков.
«Ограничений по приему мелочи нет. Но, чтобы не создавать очередей у касс и упростить подсчёты, лучше заранее рассортировать монеты по номиналу», - предупреждают в министерстве.
Фото: «Номер один»
«Ограничений по приему мелочи нет. Но, чтобы не создавать очередей у касс и упростить подсчёты, лучше заранее рассортировать монеты по номиналу», - предупреждают в министерстве.
По статистике Центробанка, сейчас в обороте находится меньше половины всех выпущенных монет, а основная их масса оседает в карманах и копилках.
Фото: «Номер один»
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