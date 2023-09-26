Общество 26.09.2023 в 17:21

Природоохранные ведомства России и Монголии вернулись к диалогу по Байкалу

В октябре состоится заседание рабочей группы для  рассмотрения вопросов, связанных с планируемым строительством ГЭС в Монголии
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Природоохранные ведомства России и Монголии вернулись к диалогу по Байкалу
Природоохранные ведомства России и Монголии будут принимать все возможные меры для предотвращения негативного воздействия на Байкал. Такая договоренность достигнута в результате встречи заместителя министра природных ресурсов РФ Сергея Аноприенко и директора департамента международного сотрудничества и климатических изменений Иван Куща с заместителем министра окружающей среды и туризма Монголии Мьягмаржаром Ганбаатаром.

Они приняли участие в первом заседании Комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Государственного Хурала Монголии в Улан-Баторе и обсудили сотрудничество стран в природоохранной сфере, сообщает минприроды России.

Было отмечено, что для оценки возможного влияния на озеро необходимо провести комплексную экологическую, социальную и экономическую оценку реализации планируемых гидроэнергетических и водохозяйственных проектов Монголии.

Стороны также обсудили готовность провести в октябре 2023 года третье заседание российско-монгольской рабочей группы для комплексного рассмотрения вопросов, связанных с планируемым строительством в Монголии гидротехнических сооружений на реке Селенга. Кроме того, до конца года планируется заседание совместной рабочей группы по лесному хозяйству.

Фото: mnr.gov.ru
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Природоохранные ведомства России и Монголии вернулись к диалогу по Байкалу
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