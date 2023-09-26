Природоохранные ведомства России и Монголии вернулись к диалогу по Байкалу

Природоохранные ведомства России и Монголии будут принимать все возможные меры для предотвращения негативного воздействия на Байкал. Такая договоренность достигнута в результате встречи заместителя министра природных ресурсов РФ Сергея Аноприенко и директора департамента международного сотрудничества и климатических изменений Иван Куща с заместителем министра окружающей среды и туризма Монголии Мьягмаржаром Ганбаатаром.Они приняли участие в первом заседании Комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Государственного Хурала Монголии в Улан-Баторе и обсудили сотрудничество стран в природоохранной сфере, сообщает минприроды России.Было отмечено, что для оценки возможного влияния на озеро необходимо провести комплексную экологическую, социальную и экономическую оценку реализации планируемых гидроэнергетических и водохозяйственных проектов Монголии.Стороны также обсудили готовность провести в октябре 2023 года третье заседание российско-монгольской рабочей группы для комплексного рассмотрения вопросов, связанных с планируемым строительством в Монголии гидротехнических сооружений на реке Селенга. Кроме того, до конца года планируется заседание совместной рабочей группы по лесному хозяйству.Фото: mnr.gov.ru