Общество 27.09.2023 в 10:21

Фестиваль старшего поколения пройдет в Бурятии

Пенсионерам предложат заняться образованием, карьерой и открыть свое дело
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Текст: Номер один
Фестиваль старшего поколения пройдет в Бурятии
В Улан-Удэ в ФСК 13 октября состоится фестиваль «Золотой возраст», рамках которого пройдет выставка-ярмарка «Солидарность поколений». Мероприятие посвящено 100-летию  Бурятии и проходит при поддержке главы и правительства республики, сообщили в его пресс-службе.

«Одной из площадок фестиваля станет выставка-ярмарка «Солидарность поколений», где будут работать девять  экспозиций. Одна из них будет посвящена здоровью и здоровому образу жизни. Другая – образованию и карьере. Здесь стоит отметить, что национальный проект «Демография» содействует занятости людей старшего возраста. Благодаря различным программам они имеют возможность бесплатно повысить квалификацию и востребованность на рынке труда, сменить профессию или открыть свое дело в качестве ИП или самозанятого», - подчеркнула министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Сегодня в республике более 180 тысяч пенсионеров и у каждого есть возможность найти занятие по душе, пройти переобучение, пополнить ряды движения «серебряных» волонтёров или стать активным туристом и исследовать родной край. Фестиваль «Золотой возраст» поможет выбрать что-то своё.
Также на ярмарке будут представлены экспозиции на тему: «Общество и государство», «Красота и мода», «Удобный дом», «Финансы и право», «Продуктовый ряд», «Отдых и путешествия» и «Мир увлечений».

Для всех, кто посетит фестиваль «Золотой возраст» 13 октября с 10:00 до 17:00, будут организованы презентации, продажа товаров и услуг, интерактивные семинары, лекции, мастер-классы, культурная программа.

Фото: egov-buryatia.ru


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