Общество 27.09.2023 в 10:24

Жительница Бурятии взыскала ущерб с угонщика

Суд оценил его в 126 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии взыскала ущерб с угонщика
Судебные приставы взыскали с жителя Заиграевского района 126 тысяч рублей ущерба, причиненного владелице угнанного автомобиля. Как сообщили в УФССП Бурятии, пьяный мужчина перочинным ножом взломал замок на водительской двери авто, а затем этим же лезвием завел двигатель и поехал кататься по улицам Улан-Удэ.

Помимо наказания за угон, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о возмещении материального ущерба.

«Добровольно исполнять решение суда должник не стал. По постановлению судебного пристава треть суммы долга была взыскана с его банковских счетов. Оставшаяся часть была погашена за счет зарплаты мужчины. На сегодня материальный ущерб взыскан в полном объеме. Денежные средства перечислены на счет потерпевшей», - сообщили в УФССП РБ.

Фото: pixabay.com
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