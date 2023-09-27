Жительница Бурятии взыскала ущерб с угонщика

Судебные приставы взыскали с жителя Заиграевского района 126 тысяч рублей ущерба, причиненного владелице угнанного автомобиля. Как сообщили в УФССП Бурятии, пьяный мужчина перочинным ножом взломал замок на водительской двери авто, а затем этим же лезвием завел двигатель и поехал кататься по улицам Улан-Удэ.Помимо наказания за угон, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о возмещении материального ущерба.«Добровольно исполнять решение суда должник не стал. По постановлению судебного пристава треть суммы долга была взыскана с его банковских счетов. Оставшаяся часть была погашена за счет зарплаты мужчины. На сегодня материальный ущерб взыскан в полном объеме. Денежные средства перечислены на счет потерпевшей», - сообщили в УФССП РБ.Фото: pixabay.com