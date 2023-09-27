Жителя Бурятии заставили утилизировать труп быка

«На свалке лежит бык, умерший не знаю по какой причине. Скот от него не отходит, лижут его, а где гарантия, что они тоже не заразятся? Куда смотрит поселковая администрация, ветслужба?», - возмутились местные жители в вайбер-чате «Баргузин 24/7».В Управлении ветеринарии Бурятии сообщили, что уже отреагировали на информацию.«Ветеринарная служба района, инспектор Россельхознадзора и сотрудники администрации Баргузинского района выехали на место. Ветеринарные специалисты отобрали пробы для исключения наличия сибирской язвой, получен отрицательный результат. Владелец животного найден, труп уничтожен его силами в скотомогильнике», - сообщили в ведомстве.Фото: «Баргузин 24/7»