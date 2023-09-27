Общество 27.09.2023 в 11:32
В Бурятии фермер переборщил с нитратами
Посевы свеклы с повышенным содержанием вредных веществ обнаружили в Иволгинском районе
Текст: Андрей Константинов
Специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии провели выездное обследование земельного участка в Иволгинском районе, принадлежащего ИП Вихрев.
«В ходе проверки выявлено повышенное содержание нитратов в корнеплодах свеклы по отношению к предельно допустимой концентрации. Согласно протоколу испытаний Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», в пробах столовой свеклы выявлено содержание нитратов 1842 мг/кг при норме не более 1400 мг/кг», - сообщили в ведомстве.
Хозяину участка, на котором выращивалась свекла, объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.
Всего с начала 2023 года Управление Россельхознадзора провело в Бурятии более 20 проверок по выявлению превышения содержания пестицидов и агрохимикатов. Нарушения выявлены в двух случаях.
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
«В ходе проверки выявлено повышенное содержание нитратов в корнеплодах свеклы по отношению к предельно допустимой концентрации. Согласно протоколу испытаний Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», в пробах столовой свеклы выявлено содержание нитратов 1842 мг/кг при норме не более 1400 мг/кг», - сообщили в ведомстве.
Хозяину участка, на котором выращивалась свекла, объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.
Всего с начала 2023 года Управление Россельхознадзора провело в Бурятии более 20 проверок по выявлению превышения содержания пестицидов и агрохимикатов. Нарушения выявлены в двух случаях.
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
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