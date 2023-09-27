В Бурятии фермер переборщил с нитратами

Специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии провели выездное обследование земельного участка в Иволгинском районе, принадлежащего ИП Вихрев.«В ходе проверки выявлено повышенное содержание нитратов в корнеплодах свеклы по отношению к предельно допустимой концентрации. Согласно протоколу испытаний Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», в пробах столовой свеклы выявлено содержание нитратов 1842 мг/кг при норме не более 1400 мг/кг», - сообщили в ведомстве.Хозяину участка, на котором выращивалась свекла, объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.Всего с начала 2023 года Управление Россельхознадзора провело в Бурятии более 20 проверок по выявлению превышения содержания пестицидов и агрохимикатов. Нарушения выявлены в двух случаях.Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии