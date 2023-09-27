В школы и детсады Бурятии поступила «Азбука о важном»

Как отметил министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков, основная задача издания – сформировать понятийный аппарат у ребёнка, «чтобы дети понимали содержание слова – что оно привносит в нашу жизнь, что оно характеризует, и дать понять, что каждое слово в данном случае имеет очень важное значение в патриотическом воспитании».





- Дорогие ребята, по инициативе заместителя полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Григория Куранова издана книга «Азбука о важном». Около двух тысяч экспертов участвовали в ее создании. Сегодня в нашей стране происходит перемены. «Разговор о важном» стал неотъемлемым элементом воспитания в школах на всей территории России, и наши первоклассники очень вовремя получили этот учебник, чтобы изучить важные для своей страны понятия, - отметил Баир Цыбикжапов.





- Очень своевременно, потому что на данном этапе жизни нашей страны необходимо, чтобы дети изучали символы и знаки, прописанные в этой азбуке. Старшие группы мы подготавливаем к школе и, как раз такая наглядная азбука для детей шести-семи лет очень актуальна. С введением такого формата азбуки дети узнают, что на каждую букву начинаются важные слова. Дети уже в детском саду понимают, что такое патриотизм. Развитие патриотизма - это не пустой звук, начинать его надо с дошкольников, а школа должна перехватить нашу инициативу и двигаться дальше в этом направлении, - сказал Александр Боярченко.





В школы Бурятии начали поступать первые экземпляры «Азбуки о важном». Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в Улан-Удэ новую книгу первыми получили ученики школы №40. О ней детям рассказали на уроке «Разговоры о важном».«Книга создана жителями 11-ти регионов Дальнего Востока. В ней каждая буква алфавита является началом слов, означающих понятия, важные для страны. Издание дополнено стихами, творческими заданиями, иллюстрациями и раскрасками», - сообщили в пресс-службе правительства.Презентовал азбуку ученикам младших классов директор школы №40 Баир Цыбикжапов.Директор частного детского сада «Никитка» Александр Боярченко получил «Азбуку о важном в министерстве образования Бурятии. Он отметил, что передача книг в дошкольные учреждения является своевременной.В Бурятии также планируют создать «Азбуку о важном» на бурятском языке. Министерство образования и науки республики уже провело тематическую стратегическую сессию на базе Бурятского республиканского института образовательного политики.- Мы прорабатывали вопрос по созданию аналогичной азбуки о важным именно на бурятском языке на основе бурятского алфавита. Думаю, в ближайшее время мы ее выпустим, мы также на каждую букву подобрали не только слова, но и к этому слову стихотворение и соответствующий слоган. В этом нам помогал Центр сохранения и развития бурятского языка и Бурятский республиканский институт образовательной политики, Центр развития бурятского языка при издательстве «Бэлиг», - рассказал министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.Фото: пресс-служба правительства РБ