В Бурятии судья отказалась вести дело обанкротившегося экс-депутата Госдумы

Неожиданный поворот случился в деле о банкротстве Юрия Тармаева, экс-депутата Народного Хурала, а также российской Госдумы. Помимо депутатства, он известен тем, что в свое время входил в состав руководства АО «Молоко Бурятии» и ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии». У судьи, которая до последнего времени вела это дело, внезапно появился конфликт интересов. И в одном из моментов она написала заявление о самоотводе.Как ранее сообщал «Номер один», заявление о банкротстве г-на Тармаева подали на него не кредиторы, а он сам. «Как указано в заявлении, должник имеет задолженность в размере 457 658 871,42 руб., которую погасить не может», - отмечала Фемида, когда принимала заявление.Банкротство ведет финансовый управляющий Яна Либерман, назначенная судом. В настоящее время ею формируется конкурсная масса должника, которая затем будет продана, чтобы получить деньги на погашение долгов. В настоящее время трудно сказать, сколько средств будет выручено от продажи и хватит ли их для того, чтобы отдать все долги. Есть подозрение, что нет.Внимание управляющего привлек ряд сделок Юрия Тармаева по отчуждению активов. Сейчас она через суд старается признать их недействительными и вернуть имущество в конкурсную массу. В рамках дела о «тармаевском» банкротстве идут обособленные споры.Одним из них стало оспаривание сделки по продаже Юрием Тармаевым 100%-ной доли в уставном капитале ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии». Покупателем доли выступил Доржи Абзаев. Яна Либерман хочет вернуть все 100% доли в «тармаевскую» конкурсную массу.Как известно, финансовый управляющий убеждена, что Доржи Абзаев - номинальный участник компании, а сделка совершена фактически между Тармаевым и Байминовым через ООО «Торговый дом «Молоко Бурятии». При этом управляющий ссылается на судебные акты по делу о банкротстве ООО «Гудвилл».В судебных материалах зафиксирована эта примечательная позиция Яны Либерман. «В судебном заседании финансовый управляющий поддержала уточненные требования, полагает, что конечным заинтересованным лицом в совершении оспариваемой сделки является Байминов, сослалась на проведенный анализ и составленную ею схему», - в частности, отметил суд на одном из заседаний.Конечно, насколько верными являются анализ и схема Яны Либерман, сказать сложно. Однако суд решил привлечь к участию в споре ООО «Торговый дом «Молоко Бурятии», а также Вячеслава Намсараевича Байминова с правами третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. Вячеслав Байминов известен как руководитель компании «Бест плюс», которая занимается строительством.После его привлечения к обособленному спору о купле-продаже доли в уставном капитале ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» на одном из заседаний произошло следующее. Судья уведомила всех собравшихся о споре между ней, как жительницей многоквартирного жилого дома в интересах жильцов дома, и «Бест плюс» - по поводу внутриквартальной точечной застройки, которую застройщик вел несколько лет назад.Она заявила самоотвод по обособленному спору (в рамках дела о банкротстве гражданина Тармаева).Основанием для этого послужили положения Арбитражного процессуального кодекса РФ, которые говорят, что судья подлежит отводу, если он «лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности». При этом отмечено, что при возбуждении дела о банкротстве судья не имела информации о лицах, которые могут быть впоследствии привлечены в дело и к участию в обособленных спорах. Было подчеркнуто, что следует исключить все сомнения в объективности и беспристрастности суда.Заявив о самоотводе, судья сама же удовлетворила свое заявление. В связи с удовлетворением этого заявления рассмотрение обособленного спора посредством автоматизированной информационной системы распределения дел передано другому судье. На сей счет вышло распоряжение и. о. председателя Арбитражного суда Республики Бурятия. Новый судья уже вошел в процесс и назначил судебное заседание на октябрь 2023 года.Фото: «Номер один»