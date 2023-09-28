В Улан-Удэ саженцы скосили вместе с травой

- Это просто ужасно, в голове не укладывается. Как можно было так варварски поступить с зелеными насаждениями. Уничтожена половина из всех саженцев, которые прижились, местами газон вдоль дороги вообще остался без саженцев. Оставшиеся саженцы изранены, - возмущается горожанка.











Работники какой организации косили траву в этом районе, пока не известно. Отметим, что на озеленение города ежегодно из бюджета Улан-Удэ выделяются немалые средства. Остается надеяться, что городские власти найдут и накажут виновных.





















На улице Ченкирова в сотых кварталах Улан-Удэ траву скосили вместе с недавно высаженными там саженцами. Фото и видео вопиющего безобразия в редакцию «Номер один» прислала одна из горожанок.Улан-удэнку также возмутило, что скошенную траву никто не убрал – она так и осталась лежать в ливнёвке и на тротуаре.Фото: «Номер один»