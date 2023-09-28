Общество 28.09.2023 в 09:43

В Улан-Удэ саженцы скосили вместе с травой

Множество саженцев уничтожено, другие изранены
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ саженцы скосили вместе с травой
На улице Ченкирова в сотых кварталах Улан-Удэ траву скосили вместе с недавно высаженными там саженцами. Фото и видео вопиющего безобразия в редакцию «Номер один» прислала одна из горожанок.

- Это просто ужасно, в голове не укладывается. Как можно было так варварски поступить с зелеными насаждениями. Уничтожена половина из всех саженцев, которые прижились, местами газон вдоль дороги вообще остался без саженцев. Оставшиеся саженцы изранены, - возмущается горожанка.



Улан-удэнку также возмутило, что скошенную траву никто не убрал – она так и осталась лежать в ливнёвке и на тротуаре.

Работники какой организации косили траву в этом районе, пока не известно. Отметим, что на озеленение города ежегодно из бюджета Улан-Удэ выделяются немалые средства. Остается надеяться, что городские власти найдут и накажут виновных.






Фото: «Номер один»
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