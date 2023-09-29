Общество 29.09.2023 в 06:00

В Бурятии добытчиков гравия обвинили в порче аграрной земли

Ущерб сельхозземлям оказался огромным – почти на 24 млн рублей
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии добытчиков гравия обвинили в порче аграрной земли
Несколько лет назад фирма «Микс» получила в пользование участок недр «Булан» в Заиграевском районе для геологического изучения, поиска и оценки песчано-гравийных пород, то есть общераспространенных полезных ископаемых. Получив соответствующую лицензию, фирма приступила к работе.

Дальнейшая деятельность фирмы привела к получению многомиллионного иска от Россельхознадзора о взыскании ущерба, причиненного почве как объекту окружающей среды. Когда прошло почти два года, в Россельхознадзор внезапно поступили документы от Заиграевской райадминистрации. Как оказалось, муниципалы провели рейд в тех местах, где работала фирма – осмотрели участок, переданный в ведение фирмы.

Сельские чиновники написали контролирующему органу, что в ходе рейдового осмотра ими установлено, что «Микс» использует для добычи песчано-гравийной смеси два участка земель сельскохозяйственного назначения. «Установлено, что верхний слой почвы (вскрыша) вывозится в неизвестном направлении. Согласно объяснению директора ООО «Микс», вскрышная порода с карьера ООО «Микс» вывозится для отсыпки объездной дороги по договору с ООО «Ирбис», - били тревогу заиграевцы.

Вскоре на место прибыл инспектор Россельхознадзора. Он обследовал каждый из двух участков.

Первый был небольшим. Там контролер увидел, что на аграрной земле действительно  снят плодородный слой почвы и имеются грунтовые насыпи. Площадь снятия плодородного слоя была 642 квадратных метра, то есть более шести соток. А грунтовые насыпи перекрыли плодородный слой на 2032 квадратных метрах.

Чтобы узнать, когда на участке стало происходить такое, Россельхознадзор обратился к информации из космоса. Ведомство обзавелось космоснимками из Google Earth Рго, которые позволили ему оценить состояние почвенной поверхности в интересующем месте в разное время. Сделан вывод, что разработка карьера по добыче гравия началась еще с 2020 года.

Для определения показателей плодородия того, что наличествовало там после всего случившегося, были взяты пробы. Исследование установило существенное снижение органического вещества и значительное повышение кислотности почвы. Эксперт усмотрел в этом «уничтожение плодородного слоя почвы при снятии и складировании плодородной почвы».

А вот второй участок был гораздо больше. Россельхознадзор зафиксировал на нем снятие плодородного слоя аж на 32 240 квадратных метрах. Также на участке размещалась свалка строительного мусора площадью 140 квадратных метров. С помощью информации из того же  Google Earth Рго  Россельхознадзор определил, что на втором агроучастке снятие плодородного слоя началось с далекого 2007 года. Анализ проб также указал на существенное снижение содержания обменного калия, органического вещества, фосфора.

После таких печальных открытий ведомство организовало в отношении «Микса» внеплановую документарную проверку. Установлено, что границы земельного участка, арендованного фирмой, чтобы заниматься песчано-гравийной смесью, пересекали границы соседствующих аграрных земельных участков. Как отметили в ходе судебного процесса, добывая гравийную смесь, фирма произвела выход на сельхозземли, где  «продолжены действия по разработке карьера по добыче гравия».

В адрес «Микса» вынесли постановления о назначении административного наказания. Они вступили в силу. В прошлом году Россельхознадзор направил претензию о возмещении большого ущерба сельхозземлям и, не получив ожидаемой реакции, пошел в суд.

Фемида полностью удовлетворила исковые требования и взыскала с фирмы «Микс» 23,7 млн рублей ущерба. Вердикт может быть обжалован в вышестоящую инстанцию и поэтому пока не вступил в силу. Если решение устоит, то эта история станет очередным примером того, как в республике предприниматели вредят сельскохозяйственным землям. Хотя в Бурятии с ее бедными, малопродуктивными почвами к последним надо относиться крайне трепетно.

Фото: «Номер один»
Теги
земля нарушение суд

Все новости

В Бурятии добытчиков гравия обвинили в порче аграрной земли
29.09.2023 в 06:00
«Поезд здоровья» «РЖД-Медицины» принял пациентов на вокзалах Улан-Удэ и Иркутска
28.09.2023 в 18:09
Бизнесмены Бурятии получат налоговые льготы за трудоустройство участников СВО
28.09.2023 в 17:36
Последний день приема заявлений по способу получения набора соцуслуг – 2 октября
28.09.2023 в 17:01
В Бурятии насмерть замерз сборщик шишек
28.09.2023 в 16:22
В Бурятии пройдет вебинар по основам финансовой грамотности
28.09.2023 в 16:08
«Ничего от нашего Шаманово не осталось»
28.09.2023 в 15:39
В Монголии ВВП впервые достиг пяти тысяч долларов на душу населения
28.09.2023 в 15:25
В Бурятии четыре руководителя СЦКК получили условные сроки за гибель пятерых рабочих
28.09.2023 в 15:20
Бурятию «подсушивает» – приток воды в Байкал заметно падает
28.09.2023 в 15:15
ЗУРХАЙ
с 27 сентября по 3 октября

Читайте также
«Поезд здоровья» «РЖД-Медицины» принял пациентов на вокзалах Улан-Удэ и Иркутска
В Улан-Удэ врачи приняли уже своего тысячного пациента, которому подарен тонометр
28.09.2023 в 18:09
Бизнесмены Бурятии получат налоговые льготы за трудоустройство участников СВО
Соответствующий законопроект будет принят в ближайшее время
28.09.2023 в 17:36
Последний день приема заявлений по способу получения набора соцуслуг – 2 октября
В Бурятии льготы предоставляются  92 тысячам жителям республики, за которыми право выбора
28.09.2023 в 17:01
«Ничего от нашего Шаманово не осталось»
Историю старинного села, затопленного Братским водохранилищем, рассказала его бывшая жительница
28.09.2023 в 15:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru