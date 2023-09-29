В Бурятии добытчиков гравия обвинили в порче аграрной земли

Несколько лет назад фирма «Микс» получила в пользование участок недр «Булан» в Заиграевском районе для геологического изучения, поиска и оценки песчано-гравийных пород, то есть общераспространенных полезных ископаемых. Получив соответствующую лицензию, фирма приступила к работе.Дальнейшая деятельность фирмы привела к получению многомиллионного иска от Россельхознадзора о взыскании ущерба, причиненного почве как объекту окружающей среды. Когда прошло почти два года, в Россельхознадзор внезапно поступили документы от Заиграевской райадминистрации. Как оказалось, муниципалы провели рейд в тех местах, где работала фирма – осмотрели участок, переданный в ведение фирмы.Сельские чиновники написали контролирующему органу, что в ходе рейдового осмотра ими установлено, что «Микс» использует для добычи песчано-гравийной смеси два участка земель сельскохозяйственного назначения. «Установлено, что верхний слой почвы (вскрыша) вывозится в неизвестном направлении. Согласно объяснению директора ООО «Микс», вскрышная порода с карьера ООО «Микс» вывозится для отсыпки объездной дороги по договору с ООО «Ирбис», - били тревогу заиграевцы.Вскоре на место прибыл инспектор Россельхознадзора. Он обследовал каждый из двух участков.Первый был небольшим. Там контролер увидел, что на аграрной земле действительно снят плодородный слой почвы и имеются грунтовые насыпи. Площадь снятия плодородного слоя была 642 квадратных метра, то есть более шести соток. А грунтовые насыпи перекрыли плодородный слой на 2032 квадратных метрах.Чтобы узнать, когда на участке стало происходить такое, Россельхознадзор обратился к информации из космоса. Ведомство обзавелось космоснимками из Google Earth Рго, которые позволили ему оценить состояние почвенной поверхности в интересующем месте в разное время. Сделан вывод, что разработка карьера по добыче гравия началась еще с 2020 года.Для определения показателей плодородия того, что наличествовало там после всего случившегося, были взяты пробы. Исследование установило существенное снижение органического вещества и значительное повышение кислотности почвы. Эксперт усмотрел в этом «уничтожение плодородного слоя почвы при снятии и складировании плодородной почвы».А вот второй участок был гораздо больше. Россельхознадзор зафиксировал на нем снятие плодородного слоя аж на 32 240 квадратных метрах. Также на участке размещалась свалка строительного мусора площадью 140 квадратных метров. С помощью информации из того же Google Earth Рго Россельхознадзор определил, что на втором агроучастке снятие плодородного слоя началось с далекого 2007 года. Анализ проб также указал на существенное снижение содержания обменного калия, органического вещества, фосфора.После таких печальных открытий ведомство организовало в отношении «Микса» внеплановую документарную проверку. Установлено, что границы земельного участка, арендованного фирмой, чтобы заниматься песчано-гравийной смесью, пересекали границы соседствующих аграрных земельных участков. Как отметили в ходе судебного процесса, добывая гравийную смесь, фирма произвела выход на сельхозземли, где «продолжены действия по разработке карьера по добыче гравия».В адрес «Микса» вынесли постановления о назначении административного наказания. Они вступили в силу. В прошлом году Россельхознадзор направил претензию о возмещении большого ущерба сельхозземлям и, не получив ожидаемой реакции, пошел в суд.Фемида полностью удовлетворила исковые требования и взыскала с фирмы «Микс» 23,7 млн рублей ущерба. Вердикт может быть обжалован в вышестоящую инстанцию и поэтому пока не вступил в силу. Если решение устоит, то эта история станет очередным примером того, как в республике предприниматели вредят сельскохозяйственным землям. Хотя в Бурятии с ее бедными, малопродуктивными почвами к последним надо относиться крайне трепетно.Фото: «Номер один»