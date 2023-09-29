Общество 29.09.2023 в 06:00
В Бурятии добытчиков гравия обвинили в порче аграрной земли
Ущерб сельхозземлям оказался огромным – почти на 24 млн рублей
Текст: Петр Санжиев
Несколько лет назад фирма «Микс» получила в пользование участок недр «Булан» в Заиграевском районе для геологического изучения, поиска и оценки песчано-гравийных пород, то есть общераспространенных полезных ископаемых. Получив соответствующую лицензию, фирма приступила к работе.
Дальнейшая деятельность фирмы привела к получению многомиллионного иска от Россельхознадзора о взыскании ущерба, причиненного почве как объекту окружающей среды. Когда прошло почти два года, в Россельхознадзор внезапно поступили документы от Заиграевской райадминистрации. Как оказалось, муниципалы провели рейд в тех местах, где работала фирма – осмотрели участок, переданный в ведение фирмы.
Сельские чиновники написали контролирующему органу, что в ходе рейдового осмотра ими установлено, что «Микс» использует для добычи песчано-гравийной смеси два участка земель сельскохозяйственного назначения. «Установлено, что верхний слой почвы (вскрыша) вывозится в неизвестном направлении. Согласно объяснению директора ООО «Микс», вскрышная порода с карьера ООО «Микс» вывозится для отсыпки объездной дороги по договору с ООО «Ирбис», - били тревогу заиграевцы.
Вскоре на место прибыл инспектор Россельхознадзора. Он обследовал каждый из двух участков.
Первый был небольшим. Там контролер увидел, что на аграрной земле действительно снят плодородный слой почвы и имеются грунтовые насыпи. Площадь снятия плодородного слоя была 642 квадратных метра, то есть более шести соток. А грунтовые насыпи перекрыли плодородный слой на 2032 квадратных метрах.
Чтобы узнать, когда на участке стало происходить такое, Россельхознадзор обратился к информации из космоса. Ведомство обзавелось космоснимками из Google Earth Рго, которые позволили ему оценить состояние почвенной поверхности в интересующем месте в разное время. Сделан вывод, что разработка карьера по добыче гравия началась еще с 2020 года.
Для определения показателей плодородия того, что наличествовало там после всего случившегося, были взяты пробы. Исследование установило существенное снижение органического вещества и значительное повышение кислотности почвы. Эксперт усмотрел в этом «уничтожение плодородного слоя почвы при снятии и складировании плодородной почвы».
А вот второй участок был гораздо больше. Россельхознадзор зафиксировал на нем снятие плодородного слоя аж на 32 240 квадратных метрах. Также на участке размещалась свалка строительного мусора площадью 140 квадратных метров. С помощью информации из того же Google Earth Рго Россельхознадзор определил, что на втором агроучастке снятие плодородного слоя началось с далекого 2007 года. Анализ проб также указал на существенное снижение содержания обменного калия, органического вещества, фосфора.
После таких печальных открытий ведомство организовало в отношении «Микса» внеплановую документарную проверку. Установлено, что границы земельного участка, арендованного фирмой, чтобы заниматься песчано-гравийной смесью, пересекали границы соседствующих аграрных земельных участков. Как отметили в ходе судебного процесса, добывая гравийную смесь, фирма произвела выход на сельхозземли, где «продолжены действия по разработке карьера по добыче гравия».
В адрес «Микса» вынесли постановления о назначении административного наказания. Они вступили в силу. В прошлом году Россельхознадзор направил претензию о возмещении большого ущерба сельхозземлям и, не получив ожидаемой реакции, пошел в суд.
Фемида полностью удовлетворила исковые требования и взыскала с фирмы «Микс» 23,7 млн рублей ущерба. Вердикт может быть обжалован в вышестоящую инстанцию и поэтому пока не вступил в силу. Если решение устоит, то эта история станет очередным примером того, как в республике предприниматели вредят сельскохозяйственным землям. Хотя в Бурятии с ее бедными, малопродуктивными почвами к последним надо относиться крайне трепетно.
Фото: «Номер один»
Дальнейшая деятельность фирмы привела к получению многомиллионного иска от Россельхознадзора о взыскании ущерба, причиненного почве как объекту окружающей среды. Когда прошло почти два года, в Россельхознадзор внезапно поступили документы от Заиграевской райадминистрации. Как оказалось, муниципалы провели рейд в тех местах, где работала фирма – осмотрели участок, переданный в ведение фирмы.
Сельские чиновники написали контролирующему органу, что в ходе рейдового осмотра ими установлено, что «Микс» использует для добычи песчано-гравийной смеси два участка земель сельскохозяйственного назначения. «Установлено, что верхний слой почвы (вскрыша) вывозится в неизвестном направлении. Согласно объяснению директора ООО «Микс», вскрышная порода с карьера ООО «Микс» вывозится для отсыпки объездной дороги по договору с ООО «Ирбис», - били тревогу заиграевцы.
Вскоре на место прибыл инспектор Россельхознадзора. Он обследовал каждый из двух участков.
Первый был небольшим. Там контролер увидел, что на аграрной земле действительно снят плодородный слой почвы и имеются грунтовые насыпи. Площадь снятия плодородного слоя была 642 квадратных метра, то есть более шести соток. А грунтовые насыпи перекрыли плодородный слой на 2032 квадратных метрах.
Чтобы узнать, когда на участке стало происходить такое, Россельхознадзор обратился к информации из космоса. Ведомство обзавелось космоснимками из Google Earth Рго, которые позволили ему оценить состояние почвенной поверхности в интересующем месте в разное время. Сделан вывод, что разработка карьера по добыче гравия началась еще с 2020 года.
Для определения показателей плодородия того, что наличествовало там после всего случившегося, были взяты пробы. Исследование установило существенное снижение органического вещества и значительное повышение кислотности почвы. Эксперт усмотрел в этом «уничтожение плодородного слоя почвы при снятии и складировании плодородной почвы».
А вот второй участок был гораздо больше. Россельхознадзор зафиксировал на нем снятие плодородного слоя аж на 32 240 квадратных метрах. Также на участке размещалась свалка строительного мусора площадью 140 квадратных метров. С помощью информации из того же Google Earth Рго Россельхознадзор определил, что на втором агроучастке снятие плодородного слоя началось с далекого 2007 года. Анализ проб также указал на существенное снижение содержания обменного калия, органического вещества, фосфора.
После таких печальных открытий ведомство организовало в отношении «Микса» внеплановую документарную проверку. Установлено, что границы земельного участка, арендованного фирмой, чтобы заниматься песчано-гравийной смесью, пересекали границы соседствующих аграрных земельных участков. Как отметили в ходе судебного процесса, добывая гравийную смесь, фирма произвела выход на сельхозземли, где «продолжены действия по разработке карьера по добыче гравия».
В адрес «Микса» вынесли постановления о назначении административного наказания. Они вступили в силу. В прошлом году Россельхознадзор направил претензию о возмещении большого ущерба сельхозземлям и, не получив ожидаемой реакции, пошел в суд.
Фемида полностью удовлетворила исковые требования и взыскала с фирмы «Микс» 23,7 млн рублей ущерба. Вердикт может быть обжалован в вышестоящую инстанцию и поэтому пока не вступил в силу. Если решение устоит, то эта история станет очередным примером того, как в республике предприниматели вредят сельскохозяйственным землям. Хотя в Бурятии с ее бедными, малопродуктивными почвами к последним надо относиться крайне трепетно.
Фото: «Номер один»