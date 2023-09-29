В Улан-Удэ открыли новый спорткомплекс за 70 миллионов

Футбол, баскетбол, волейбол, бег, воркаут – все эти занятия стали доступными для жителей 100-х кварталов Улан-Удэ и воспитанников спортивных школ города. Как сообщили в мэрии, в 103-м микрорайоне возле центра единоборств «Патриот» на площади почти в 14 тысяч кв.м. открылся новый современный физкультурно-спортивный комплекс. Стадион стоимостью более 70 млн рублей построили на средства нацпроекта «Демография».- У нас появляются спортивные объекты в шаговой доступности и это здорово, это значит, что наши жители будут здоровыми. Тренерам и спортсменам я желаю новых побед и крепкого здоровья, - сказала председатель Комитета по социальной и молодежной политике мэрии Светлана Трифонова.В распоряжении спортсменов – футбольное поле с искусственным газоном, четыре беговых дорожки с резиновым покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки. За виражами беговых дорожек высажен натуральный газон, установлены ограждения - мячеуловители. Кроме этого, стадион полностью освещен и огорожен, его откосы укреплены геосеткой с высаживанием натурального газона.На территории ФОКа расположены многофункциональные тренажеры для занятий уличной гимнастикой – это подарок городу от магазина «Спортмастер» в рамках проекта «Поколение Спортмастер». Такие тренажеры на безвозмездной основе ранее были установлены во дворах, на территории парков, летних оздоровительных лагерей и спортивных школ.- Все оборудование сертифицировано и безопасно для занятий физической культурой. Уверен, что жители нашего города будут эффективно использовать возможности этих площадок, мы делаем спорт доступным, - отметил директор магазина Артур Казорян.Сейчас на стадионе занимаются спортсмены спортивной школы №2, №6, центра «Патриот», СФК «Спарта», Центра физкультурно-массовой работы. ФОК передан в управление Спортивной школе олимпийского резерва №2.В свободное от тренировок время стадион будет доступен для жителей микрорайона, сообщили в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ