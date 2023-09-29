В Улан-Удэ пожилая автоледи наехала пожилую горожанку

В Улан-Удэ накануне 70-летняя водитель автомобиля «Тойота Саксид» при выезде с парковочного места совершила наезд на 61-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход с переломом большеберцовой кости госпитализирована в БСМП, сообщили в республиканской ГИБДД.Также вчера в Улан-Удэ 65-летний водитель автомобиля «Нива» следуя по ул. Горхонской, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автобусом «Волгабас» под управлением 48-летнего водителя. В результате экстренного торможения автобуса 77-летняя пассажирка автобуса получила травмы различной степени тяжести.За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 26 аварий с механическими повреждениями автомашин, в том числе ДТП с пострадавшими. Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 312 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 18 водителей с признаками опьянения.Фото: ГИБДД