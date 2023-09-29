Общество 29.09.2023 в 09:14

В Улан-Удэ пожилая автоледи наехала пожилую горожанку

Пенсионеры республики все чаще фигурируют в сводках ДТП
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ пожилая автоледи наехала пожилую горожанку
В Улан-Удэ накануне 70-летняя водитель автомобиля «Тойота Саксид» при выезде с парковочного места совершила наезд на 61-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход с переломом большеберцовой кости госпитализирована в БСМП, сообщили в республиканской ГИБДД.    

Также вчера в Улан-Удэ 65-летний водитель автомобиля «Нива» следуя по ул. Горхонской, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автобусом «Волгабас» под управлением 48-летнего водителя.  В результате экстренного торможения автобуса 77-летняя пассажирка автобуса получила травмы различной степени тяжести.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 26 аварий с механическими повреждениями автомашин, в том числе ДТП с пострадавшими. Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 312 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 18 водителей с признаками опьянения.

Фото: ГИБДД

Теги
инцидент ДТП пенсионеры

Все новости

ВСГУТУ и белорусский Институт радиобиологии решили сотрудничать
29.09.2023 в 09:57
Александра Варфоломеева наградили Орденом Дружбы
29.09.2023 в 09:43
В Улан-Удэ пожилая автоледи наехала пожилую горожанку
29.09.2023 в 09:14
В Улан-Удэ открыли новый спорткомплекс за 70 миллионов
29.09.2023 в 09:13
Житель Улан-Удэ убивал собутыльника всем, что подвернулось под руку
29.09.2023 в 09:03
Перевозка в поездах крупной ручной клади
29.09.2023 в 09:00
В Бурятии добытчиков гравия обвинили в порче аграрной земли
29.09.2023 в 06:00
«Поезд здоровья» «РЖД-Медицины» принял пациентов на вокзалах Улан-Удэ и Иркутска
28.09.2023 в 18:09
Бизнесмены Бурятии получат налоговые льготы за трудоустройство участников СВО
28.09.2023 в 17:36
Последний день приема заявлений по способу получения набора соцуслуг – 2 октября
28.09.2023 в 17:01
ЗУРХАЙ
с 27 сентября по 3 октября

Читайте также
ВСГУТУ и белорусский Институт радиобиологии решили сотрудничать
Планируется социально-психологическая работа в условиях увеличения действия излучений различной природы

29.09.2023 в 09:57
В Улан-Удэ открыли новый спорткомплекс за 70 миллионов
Он построен в 103-м микрорайоне
29.09.2023 в 09:13
Перевозка в поездах крупной ручной клади
Что можно, а что нельзя перевозить?
29.09.2023 в 09:00
В Бурятии добытчиков гравия обвинили в порче аграрной земли
Ущерб сельхозземлям оказался огромным – почти на 24 млн рублей
29.09.2023 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru