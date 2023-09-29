Общество 29.09.2023 в 09:57

ВСГУТУ и белорусский Институт радиобиологии решили сотрудничать

Планируется социально-психологическая работа в условиях увеличения действия излучений различной природы

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Текст: Номер один
ВСГУТУ и белорусский Институт радиобиологии решили сотрудничать
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ) заключил соглашение о сотрудничестве с Институтом радиобиологии Национальной академией наук Республики Беларусь в области научно-технической, производственной и других видов деятельности, сообщили в пресс-службе ВСГУТУ.

В частности, договор предусматривает выполнение совместных исследований и разработок по таким направлениям, как социальные технологии, общественное здоровье и здравоохранение, социально-психологическая работа в условиях увеличения действия излучений различной природы, технологии оздоровления среды обитания человека и многим другим.

«Это соглашение открывает уникальные возможности для студентов и преподавателей ВСГУТУ, а также укрепляет наши научные и академические связи. Сотрудничество с Национальной академией наук Республики Беларусь позволит нам обмениваться знаниями, опытом и передовыми технологиями в различных областях науки и исследований. Мы уверены, что такое сотрудничество будет способствовать развитию нашего университета как научного центра и подтверждению его репутации в международном научном сообществе», - сказал ректор ВСГУТУ Игорь Сизов.

Отметим, подписание документа состоялось в рамках пленарного заседания международной научно-практической конференции «Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности», которая стартовала 28 сентября во ВСГУТУ. В конференции принимают участие ученые и практики из России, Республики Беларусь, Монголии, Китая.

Фото: esstu.ru

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ВСГУТУ и белорусский Институт радиобиологии решили сотрудничать
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