Иркутск, Улан-Удэ, Чита: где живется лучше

По данным Бурятстата, средняя зарплата в Бурятии составляет чуть более 67 000 рублей. Аналитики HeadHunter, крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента, сообщали, что в первом полугодии 2023 года средняя зарплата в Бурятии составила 70,9 тыс. рублей. А вот согласно сведениям международной базы данных о стоимости и качестве жизни Numbeo, средняя зарплата в Бурятии составляет всего 37 975 рублей. Мы решили сравнить три региональных столицы, опираясь на базу данных Numbeo, и выяснить, где лучше жить.Для начала расскажем немного о Numbeo. Это сербская краудсорсинговая онлайн-база данных о предполагаемых потребительских ценах, стоимости недвижимости и показателях качества жизни. Веб-сайт основал в апреле 2009 года бывший сотрудник компании Google для того, чтобы пользователи из разных стран и городов могли обмениваться этой информацией.Информацию на сайт добавляют сами пользователи, это около 2,4 млн человек. Качество данных проверяют специально созданные алгоритмы.«Люди не очень доверяют официальным источникам, потому что бывали случаи, когда такие источники подвергались манипуляции, и как раз в таком случае Numbeo может быть полезен», - говорит создатель проекта Младен Адамович.Мы решили взять данные о ценах и средних зарплатах после уплаты налогов, чтобы посмотреть на разницу в уровне жизни в Улан-Удэ и в соседних городах – Иркутске и Чите. Выборка индексов проста: сколько товаров определенного типа можно купить на среднюю зарплату в столицах трех регионов.Из перечня мы убрали товары и услуги, которые явно нельзя приобрести на среднемесячный доход: год обучения в частной школе, автомобили, недвижимость. Сравниваются 48 позиций товаров и услуг.Анализ базы данных Numbeo показывает, что среднемесячная зарплата в Иркутске после уплаты налогов составляет примерно 41 000 рублей, в Улан-Удэ — 38 000 рублей, в Чите – 33 500.В Улан-Удэ, в сравнении с Иркутском, доступнее общепит: почти все позиции дешевле, за исключением местного разливного пива - 200 рублей в Улан-Удэ против 160 в Иркутске за бокал 0,5 литра, а питьевая вода стоит одинаково - 40 рублей за бутылку 0,33 литра. В Чите попить воды можно дешевле - в среднем бутылка 0,33 литра стоит 30 рублей. Данных по стоимости пива в Чите нет.Также в столице Бурятии, в сравнении с Иркутском, доступнее ЖКХ - 7 909 рублей против 8 358 рублей ежемесячно за условную квартиру в 85 квадратных метров. Данных по Чите в этой сфере нет.Поддерживать хорошую физическую форму дешевле всего в столице Бурятии - фитнес в Улан-Удэ обойдется в 2 200 рублей против 2 516 рублей в месяц в Иркутске и 3 400 в Чите. Частные детские сады также доступнее для посещения в Улан-Удэ - 12 000 рублей против 15 000 в Чите и 15 666 рублей в Иркутске.В столице Бурятии дешевле некоторые продукты питания: рис - 91 рубль против 115 рублей за килограмм в Иркутске и 100 рублей в Чите; говядина - 475 рублей против 626 рублей за килограмм в Иркутске; помидоры - 179 рублей против 188 рублей за килограмм; лук - 27 рублей против 42 рублей за килограмм и импортное пиво - 113 рублей против 162 рублей за емкость 0,33 литра.Отдельные продукты дешевле обойдутся в Чите, например, филе курицы - 300 рублей против 354 рублей в Улан-Удэ и 388 в Иркутске. Также в Чите самые недорогие яблоки - 130 рублей против 137 в Улан-Удэ и 142 рублей в Иркутске. Выпить алкоголь также дешевле в Чите - бутылка вина среднего ценового диапазона обойдется в 375 рублей против 500 и 650 рублей.В то же время целый ряд продуктов питания дешевле в Иркутске. В Иркутске доступнее молоко - 79 рублей против 98 в Улан-Удэ и 122 рублей в Чите. Гурманы в Иркутске могут порадоваться ценам на сыр - 690 рублей за килограмм против 725 рублей в Улан-Удэ и 1000 рублей в Чите; бананы - 121 рубль за килограмм против 130 в Чите и 131 рубля в Улан-Удэ; апельсины - 158 рублей за килограмм против 180 рублей в Улан-Удэ и картофель - 41 рубль за килограмм против 50 рублей в Улан-Удэ.Интересны данные Numbeo об одежде. Разница в стоимости колоссальная: например, одна пара джинсов в Улан-Удэ обойдется в 3 тыс. рублей, а в Иркутске будет стоить 8 370 рублей. В Чите джинсы обойдутся в среднем в 5 тыс. рублей. Такая же ситуация с мужскими кожаными туфлями - 4 000 рублей против 8 600 рублей. Большая разница может быть связана с тем, что в Иркутске находится больше магазинов с дорогостоящей брендовой одеждой, которые учитываются при подсчете средних данных.Ситуация с арендой жилья неоднозначна: однокомнатные квартиры доступнее в Иркутске – 27 500 против 28 000 в Чите и 29 000 в Улан-Удэ. Трехкомнатные же дешевле снимать в Улан-Удэ. Средняя ставка по ипотечному кредиту ниже в Чите - 9,50% против 10,57% в Улан-Удэ и 11,86% в Иркутске.К слову, цены на квадратный метр квартиры в центре Улан-Удэ ниже в реальном выражении, чем в Иркутске и Чите - 117 666,67 за кв. м против 140 000,00 рубля в Чите и 154 000 в Иркутске.В сфере транспорта разница незначительна, включая такси. Самый дорогой бензин в Чите - литр бензина там обойдется в 54 рубля против 52 в Улан-Удэ и 50 рублей в Иркутске.Судя по данным Numbeo, несмотря на высокие цены на многие товары и услуги, в Иркутске жизнь доступнее из-за большей величины зарплаты.В целом эти данные нам кажутся вполне правдивыми, ведь в рейтинге российских регионов по уровню доходов по итогам 2022 года Бурятия заняла 69-е место. По результатам исследования агентства «РИА-Новости» 19% жителей республики жили за чертой бедности.Фото: «Номер один»