Из Африки – в Бурятию

Метовуй-Хоспис Клегбо - так зовут нашего собеседника. 26-летний парень получил грант от правительства РФ на обучение во ВСГИКе. Он уже год живет в Бурятии, в общежитии вуза. Уже освоился и почти ко всему привык. Кроме суровых сибирских зим. К такому тяжкому испытанию выходец из жаркой страны не был готов.Бенин – франкоязычное государство в Западной Африке. Именно здесь зародилась религия вуду, которая благодаря зарубежным фильмам обросла кровавыми жуткими подробностями и мистикой. А в целом эта западноафриканская страна Бенин малоизвестна. В ней нет туристических городов и пафосных достопримечательностей. Экономика основана на сельском хозяйстве: там выращивают хлопчатник, кукурузу, ямс и производят тапиоку. Кроме того, в стране добывают золото, железную руду, мрамор и фосфориты.Площадь Республики Бенин в разы меньше Бурятии – она составляет 114 763 кв. км. Большую часть путешественников страна ничем не заинтересует. Разве что тех, кто изучает историю периода работорговли и колонизации.- Да, Бенин - моя родная страна. Она достаточно маленькая по сравнению с остальными. Находится между Нигерией и Того. Есть выход к Атлантическому океану с широкой береговой линией. Несмотря на то, что все правительственные учреждения находятся в самом крупном городе Котону, официальная столица Бенина - город Порто-Ново. Лично я родом из Бохикона. Жара у нас стоит круглый год. Температура доходит до 30 градусов даже в январе, - рассказывает африканец Метовуй-Хоспис Клегбо.Государственный язык Бенина - французский. Однако местные жители говорят и на других, среди коренных народов существует больше 50 языков.- Мой родной язык Fon gbè. Он относится к народу фон. Также на нем разговаривают и в других странах Африки, например в Нигерии, - отмечает иностранец.Метовуй-Хоспис Клегбо переехал в Сибирь прошлой осенью. Первые полгода учил русский язык и только сейчас поступил в Восточно-Сибирский государственный институт культуры, где изучает музеологию. Проще говоря, исследует историю музеев и их роль в обществе.- Каждую осень посольство РФ информирует граждан Африки о возможности получения образования в России. В Бенине у нас есть человек, который занимается этим вопросом. Он собирает людей, желающих поехать учиться, и подает списки в посольство. После этого претендентов распределяют по городам и университетам на предложенные специальности. Так я и оказался в Улан-Удэ. На самом деле у нас очень многие уезжают. Я знаю, что ради учебы за 2023 год Бенин покинули 60 человек, - говорит Клегбо.Еще в 2021 году Метовуй-Хоспис окончил бакалавриат по специальности археология и долгое время работал над проектом «Железная археология в Западной Африке». Очень хотел продолжить учебу, но долгое время не мог найти наиболее подходящий ему вариант.По словам нашего собеседника, причина, по которой молодые африканцы приезжают учиться в Россию, это возможность получить качественную программу обучения. Российская Федерация в рамках своей программы партнерства с государствами ежегодно предоставляет стипендиальные возможности.- У меня с юных лет была мечта получить высшее образование за границей. Я начал искать программы для обучения. Из немногих найденных предложений о стипендиях предложение о сотрудничестве РФ с нашей страной больше всего соответствовало моим ожиданиям, но, к сожалению, не предлагало мест по моей специальности – археологии. Поэтому после некоторых поисков в интернете и тщательного анализа я выбрал музеологию, - вспоминает Метовуй-Хоспис.По итогу Клегбо отдал предпочтение России. Он не горел желанием переехать в европейские страны и уже знал французский. Изучить новый язык стало приоритетной целью. Но не самой простой.- Когда только переехал, то ощутил дикий стресс. Потому что я один в другой стране и не понимаю по-русски. Вокруг меня много людей, которые что-то говорят, но я лишь слышу неразборчивую речь. Постепенно привык, начал учить русский и стало легче. Но вот зима… Я называю этот сезон «трудное время» - слишком холодно! – улыбается африканец.Во время нашего разговора Метовуй-Хоспис был очень улыбчив и добродушно настроен. Парень рассказал, что любит играть в футбол и хотел бы попинать мяч с кем-нибудь. Но пока так и не встретил друзей.Тема расизма является одной из наиболее щепетильных. Некрасивые скандалы вспыхивают в разных уголках нашей страны. Прецеденты случались и в Бурятии. Например, некоторое время назад в СМИ обнародовали историю, когда улан-удэнца приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в местной колонии-поселении. Мужчина в течение года размещал в интернете видеозаписи, содержащие унизительные и оскорбительные высказывания в адрес выходцев с Кавказа, евреев, лиц негроидной и азиатской рас.- Нет, не сталкивался с расизмом в Бурятии. Обычно я сам ни на кого не смотрю, просто иду и размышляю о своем. Я понимаю, что вы думаете, что люди будут смотреть на меня и тыкать пальцами. Но это не так. Улан-Удэ - прекрасный город с добрыми жителями. Здесь очень комфортно жить. Прекрасная природа, горы. Хорошие люди. Конечно, есть те, кто много пьет. Но здесь холодно. Мне кажется, они таким образом согреваются, - смеется Метовуй-Хоспис Клегбо.Бенин принято считать колыбелью вуду. Древние предания гласят, что именно там находится место обитания божеств данного культа. В частности, из-за этого вуду и является национальной религией Западной Африки. А уже на втором месте у коренных жителей идет христианство и ислам.По большому счету вуду является афро-карибской религией. Африканские рабы перенесли свои верования, традиции и обычаи в Карибский бассейн во время работорговли. Именно тогда они слились с верованиями некоторых племен и индейцев.- Я вне религии. Не верю ни в чудеса, ни в магию. Но вуду - наша традиция. Для моих родителей это важно. У нас в религии обязательно задействовано жертвоприношение. Чаще всего для этого мы забиваем крупный рогатый скот и кормим кровью духов наших предков. Ты начинаешь присутствовать на церемониях с раннего детства. Для нас это нормально, это наши традиции и обычаи, - рассказывает Метовуй-Хоспис Клегбо.Обряды включают в себя церемонии, ритуалы, жертвоприношения животных, подношения и танцы, часто сопровождаемые музыкой и пением. Это используется специально для вхождения жрецов в транс. Сеансы вуду призваны приносить исцеление, душевный покой и защиту. Жрицы могут помочь людям преодолеть трудности, обрести смысл своей жизни, излечиться от болезней и освободиться от негативного влияния других людей.- Символы также очень важны в вуду, поскольку они представляют божеств и духов. Наиболее важными являются вевы - рисунки, нанесенные на землю мукой или песком. Каждая вева представляет собой отдельный дух и используется в церемониях одержимости для вызова духов. Важно понимать богатство культуры вуду и уважать ее, а не рассматривать как практику черной магии или колдовства, - объясняет коренной носитель африканской культуры.Метовуй-Хоспис Клегбо рассказал не только о том, что был свидетелем многих ритуалов вуду на своей родине, но и что наслышан о сибирском шаманизме.- Я знаю, что в Бурятии есть шаманы. Это тоже своего рода вуду. Мне бы очень хотелось когда-нибудь посмотреть на местные обряды. Для меня это очень интересно. Старославянские язычники ведь тоже приносят жертву духам - своим предкам, но у вас чаще всего в ход идет птица. Например, домашняя курица. А вот о бурятских шаманах я почти ничего не знаю. Видел на фотографиях их костюмы для церемоний. Маски, рясы, бубны. Весьма необычное явление, которое мне хотелось бы изучить, - делится Метовуй-Хоспис.На родине Метовуйя-Хосписа осталась его большая семья. Он один из 15 детей. Мама работает в одном из местных магазинов, продает фрукты, овощи. Папа имел большой опыт работы личным водителем. В 2018 году его не стало. Как рассказывает наш собеседник, у отца было шесть жен.- У нас мужская полигамия - это традиция, хотя в настоящее время она отступает на второй план из-за дороговизны жизни. Полигамия воспринимается в нашем обществе как символ известности, богатства и власти. И это не обуза, как наблюдается в других капиталистических обществах. Папа умер несколько лет назад, но мы все - его дети, одна семья. Мы хорошо и тесно общаемся.Отметим, как сообщают федеральные СМИ, в России появятся 30 деревень для переселенцев из Африки. Один из пилотных проектов стартует в Подмосковье. Там специально для гостей с нуля хотят построить новый населенный пункт.Основная цель — переселить около 3 000 семей буров из Африки в течение пяти лет. Африканеры-буры — это европейские фермеры, которые много лет назад поселились на Африканском континенте. Эти люди решили эмигрировать с семьями из Африки в Россию. Предполагается, что африканеры-переселенцы станут и микроинвесторами на новой родине: построят тут свои дома, откроют небольшие предприятия, детсады, медпункты и так далее.Останется ли в России навсегда наш собеседник, пока сказать трудно. В будущем Клегбо хочет продолжить учебу и даже рассматривает вариант получения российского паспорта. Пока что каждая встреча и откровенная беседа с кем-либо из жителей Бурятии для него в новинку. Как и местная традиционная еда. Хотя Метовуй-Хоспис уже успел полюбить бурятскую кухню и проникнуться русскими праздниками. Будем надеяться, что и к нашим зимам иностранец тоже в скором времени привыкнет.Фото: предоставлено героем статьи