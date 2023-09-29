Общество 29.09.2023 в 11:20

Монголия не хочет отмывать деньги и финансировать терроризм

Она стала первой страной в Азии, полностью выполнившей рекомендации ФАТФ
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Текст: Номер один
Монголия не хочет отмывать деньги и финансировать терроризм
Группа разработки финансовых мер (ФАТФ) объявила, что Монголия полностью выполнила все 40 рекомендаций ФАТФ, сообщает МОНЦАМЭ.

«В 2017 году ФАТФ провела обзор деятельности, связанной с отмыванием денег, борьбой с терроризмом и незаконным финансированием в нашей стране. В результате 15 из 40 рекомендаций были выполнены недостаточно, и Монголия была включена в серый список стран со стратегическими недостатками. В 2020 году наша страна была исключена из этого списка за выполнение шести задач, оцененных как «недостаточно выполненные». Теперь мы ежегодно представляем наш отчет в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег. Последний отчет был защищен на ежегодном совещании в Канаде в конце июля этого года. В результате наш отчет был одобрен и опубликован на международном уровне, и благодаря этому наша страна улучшила свою оценку всех 40 рекомендаций ФАТФ и стала страной, которая полностью их выполнила», - сказал руководитель Службы финансовой информации Центрального банка Монголии (Монголбанка) Б.Батбаатар журналистам.

По его словам, Монголии необходимо было улучшить восьмую оценку из 40 рекомендаций, то есть, в некотором смысле, это означало, что до этого Монголия выполнила 39 из 40 рекомендаций ФАТФ. «Однако отсутствовал мониторинг деятельности некоммерческих организаций (НПО) в связи с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поэтому рабочая группа во главе с министром юстиции и внутренних дел, созданная для решения этого вопроса, улучшила деятельность этих организаций», - сказал Батбаатар.

В настоящее время Монголия обязалась перед ФАТФ создать интегрированную базу данных о рисках, Совет по соблюдению требований, ассоциацию финтех-технологий и цифровую платформу в рамках совершенствования операций по борьбе с отмыванием денег и терроризмом.

Отметив принятие Монголией закона о поставщике услуг виртуальных активов, руководитель Службы финансовой информации Батбаатар подчеркнул, что Монголия, таким образом, стала первой страной в Азии, которая ввела регулирование виртуальных активов. В результате этой работы было официально объявлено об улучшении оценки Монголии. В то же время есть ожидание, что в валютно-финансовом секторе нашей страны произойдут позитивные изменения, которые окажут положительное влияние на репутацию Монголии», - сказал он.

Деятельность по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма основана на сотрудничестве. Монголия учредила два совета в этой области, Национальный совет и Совет сотрудничества, для поддержки деятельности ФАТФ по борьбе с отмыванием денег и терроризмом. В этой работе задействовано около 20 государственных организаций.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также дает оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.

ФАТФ была создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки» и является основным международным институтом, занимающимся разработкой и внедрением международных стандартов в сфере ПОД/ФТ. На 2023 год членами ФАТФ являются 37 стран (членство РФ в ФАТФ приостановлено с 24 февраля 2023 года) и две международные организации, наблюдателями — 25 организаций и одно государство (Индонезия).

Фото: montsame.mn
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