В Бурятии осталось шесть блокадников

В Бурятии шесть ветеранов, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Социальный фонд по республике осуществит выплату в декабре 2023 года и январе 2024 года, сообщили в его пресс-службе.Выплата приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Знаменательная дата будет отмечаться в следующем году 27 января.В соответствии с указом президента России единовременная выплата положена ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Она будет перечислена российским ветеранам, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии. Выплаты также получат награжденные жители Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.Напомним, блокада Ленинграда длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го, и стала одним из самых страшных преступлений нацистской Германии во время Второй мировой войны. За время осады погибли, по разным данным, от 600 тыс до 1,5 млн горожан.Фото: unsplash.com