Общество 29.09.2023 в 12:20

В Бурятии осталось шесть блокадников

Ветераны, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат по 50 тысяч рублей
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии осталось шесть блокадников
В Бурятии шесть ветеранов, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Социальный фонд  по  республике осуществит выплату в декабре 2023 года и январе 2024 года, сообщили в его пресс-службе.

Выплата приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Знаменательная дата будет отмечаться в следующем году 27 января.

В соответствии с указом президента России единовременная выплата положена ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Она будет перечислена российским ветеранам, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии. Выплаты также получат награжденные жители Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Напомним, блокада Ленинграда длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го, и стала одним из самых страшных преступлений нацистской Германии во время Второй мировой войны. За время осады погибли, по разным данным, от 600 тыс до 1,5 млн горожан.

Фото: unsplash.com

Теги
блокада ветераны выплаты

Все новости

Мэр Улан-Удэ проверил готовность ТЭЦ-1 к отопительному сезону
29.09.2023 в 12:35
В Бурятии осталось шесть блокадников
29.09.2023 в 12:20
В Улан-Удэ посадили бизнесмена-строителя
29.09.2023 в 12:15
В Бурятии вслед за школой сорвали строительство поликлиники
29.09.2023 в 11:45
Монголия не хочет отмывать деньги и финансировать терроризм
29.09.2023 в 11:20
ВСГУТУ и белорусский Институт радиобиологии решили сотрудничать
29.09.2023 в 09:57
Александра Варфоломеева наградили Орденом Дружбы
29.09.2023 в 09:43
В Улан-Удэ пожилая автоледи наехала на пожилую горожанку
29.09.2023 в 09:14
В Улан-Удэ открыли новый спорткомплекс за 70 миллионов
29.09.2023 в 09:13
Житель Улан-Удэ убивал собутыльника всем, что подвернулось под руку
29.09.2023 в 09:03
ЗУРХАЙ
с 27 сентября по 3 октября

Читайте также
В Бурятии вслед за школой сорвали строительство поликлиники
Оба крупных объекта в Еравнинском районе возводила одна компания
29.09.2023 в 11:45
Монголия не хочет отмывать деньги и финансировать терроризм
Она стала первой страной в Азии, полностью выполнившей рекомендации ФАТФ
29.09.2023 в 11:20
ВСГУТУ и белорусский Институт радиобиологии решили сотрудничать
Планируется социально-психологическая работа в условиях увеличения действия излучений различной природы

29.09.2023 в 09:57
В Улан-Удэ пожилая автоледи наехала на пожилую горожанку
Пенсионеры республики все чаще фигурируют в сводках ДТП
29.09.2023 в 09:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru