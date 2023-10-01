Общество 01.10.2023 в 11:45
В столице Бурятии родился крупнейший малыш 2023 года
Малыш весит 5 300 г
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ в Республиканском перинатальном центре приняли роды у мамы самого настоящего богатыря. Ребенок родился с весом в 5 кг 300 грамм.
Мама малыша Арюна поделилась своими эмоциями:
«25 сентября в нашем центре появился на свет малыш весом 5300 г! Это самый крупный новорожденный с начала 2023 года!»
- высказались врачи.
В свою очередь, коллектив медработников от всего сердца поздравляет маму с рождением сына и желает расти крепкими и здоровыми.
«Я очень рада, что попала на вторые роды в Республиканский перинатальный центр, к таким опытным специалистам: врачам акушерам-гинекологам, анестезиологам, неонатологам, акушеркам, медицинским сестрам! Всему персоналу желаю счастья, всего самого хорошего и здоровья!»
- высказалась горожанка.
Фото: pixabay.com