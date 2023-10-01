В столице Бурятии родился крупнейший малыш 2023 года

В Улан-Удэ в Республиканском перинатальном центре приняли роды у мамы самого настоящего богатыря. Ребенок родился с весом в 5 кг 300 грамм.

«25 сентября в нашем центре появился на свет малыш весом 5300 г! Это самый крупный новорожденный с начала 2023 года!»

- высказались врачи.



Мама малыша Арюна поделилась своими эмоциями:

«Я очень рада, что попала на вторые роды в Республиканский перинатальный центр, к таким опытным специалистам: врачам акушерам-гинекологам, анестезиологам, неонатологам, акушеркам, медицинским сестрам! Всему персоналу желаю счастья, всего самого хорошего и здоровья!»

- высказалась горожанка.



В свою очередь, коллектив медработников от всего сердца поздравляет маму с рождением сына и желает расти крепкими и здоровыми.







Фото: pixabay.com

