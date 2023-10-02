В Восточном военном округе начался осенний призыв

В Восточном военном округе 1 октября стартовал призыв на военную службу, сообщили в пресс-службе ВВО. Все новобранцы, призванные в ходе осеннего призыва 2023 года, не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции. Девяноста процентов призывников будут проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.На призывных пунктах всех граждан, призванных для прохождения военной службы, обеспечат военной формой одежды. Также каждому призывнику будет выдан армейский несессер с предметами личной гигиены и банковская карта для начисления денежного довольствия. Помимо этого, военнослужащие по призыву получат персональные электронные карты, на которых будет храниться, и дополняться вся информация о призывнике. Это автобиография и результаты медицинского осмотра, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое.Военными комиссариатами округа осенью-зимой 2023 года будет призвано и отправлено в войска около 8 тыс призывников, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа.В тоже время, в ходе осеннего призыва будет призвано и отправлено в войска более 450 специалистов, подготовленных в образовательных организациях ДОСААФ России. Призыв завершится 31 декабря текущего года.Фото: ВВО