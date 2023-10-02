Общество 02.10.2023 в 11:47

В пригороде Улан-Удэ саперы Росгвардии обследовали снаряд

Находка, представляющая опасность, направлена на утилизацию
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Текст: Номер один
В пригороде Улан-Удэ саперы Росгвардии обследовали снаряд
В Улан-Удэ вчера на берегу реки Уда возле поселка Эрхирик, был обнаружен предмет, конструктивно схожий со снарядом. Подозрительный предмет обнаружил рыбак, которой известил находке правоохранительные органы, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН.  Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденный предмет являются 122-мм артиллерийским выстрелом, со следами коррозии.

Находка, представляющая опасность, направлена на утилизацию.

Фото: Росгвардия
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инцидент снаряд утилизация

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