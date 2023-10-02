В пригороде Улан-Удэ саперы Росгвардии обследовали снаряд

В Улан-Удэ вчера на берегу реки Уда возле поселка Эрхирик, был обнаружен предмет, конструктивно схожий со снарядом. Подозрительный предмет обнаружил рыбак, которой известил находке правоохранительные органы, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН. Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденный предмет являются 122-мм артиллерийским выстрелом, со следами коррозии.Находка, представляющая опасность, направлена на утилизацию.Фото: Росгвардия