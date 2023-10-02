Общество 02.10.2023 в 11:47
В пригороде Улан-Удэ саперы Росгвардии обследовали снаряд
Находка, представляющая опасность, направлена на утилизацию
Текст: Номер один
В Улан-Удэ вчера на берегу реки Уда возле поселка Эрхирик, был обнаружен предмет, конструктивно схожий со снарядом. Подозрительный предмет обнаружил рыбак, которой известил находке правоохранительные органы, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН. Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденный предмет являются 122-мм артиллерийским выстрелом, со следами коррозии.
Находка, представляющая опасность, направлена на утилизацию.
Фото: Росгвардия
На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН. Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденный предмет являются 122-мм артиллерийским выстрелом, со следами коррозии.
Находка, представляющая опасность, направлена на утилизацию.
Фото: Росгвардия
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