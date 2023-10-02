Юные патриоты Бурятии научились метать камни и сплавляться по воде

Скоро жители Бурятии смогут увидеть необычное местное реалити-шоу патриотической направленности «Герои первых». Тридцать молодых жителей республики будут соревноваться между собой за звание победителей - 15 юношей и 15 девушек. Это учащиеся общеобразовательных организаций и студенты учреждений профобразования республики. Съемки проходили в Улан-Удэ на базе «Авангард» и успешно завершились.По словам организаторов, результатом проведения реалити-шоу стало то, что его участники приобрели навыки выживания, оказания первой медицинской помощи, спортивного ориентирования на местности, сплава по воде. Кроме того, участники прошли «школу пожарного», закрепили знания ПДД, научились разбирать и собирать легендарный автомат Калашникова (АК-47). В ходе соревнований ребята расширили свои знания о выдающихся жителях Бурятии, о Великой Отечественной войне и т. д.Победители уже определены - трое юношей и трое девушек. Но их имена не разглашаются. Зрителям надо будет посмотреть соревнование в эфире, чтобы узнать, кто вошел в число лучших. Чтобы сохранить тайну реалити-шоу, дети и их родители подписали соглашение о неразглашении итогов, ведь это снизит интерес к будущему просмотру.Как отмечают организаторы, среди навыков выживания было разжигание костра без спичек, изготовление инструментов из подручных средств, приготовление пищи на костре. Также ребята учились охотиться.По поводу последнего не совсем ясно на кого можно учить охотиться таких молодых жителей Бурятии. На копытных? На птиц? На зайцев? Как оказалось, это было довольно условное мероприятие. В его рамках, например, участники научились делать что-то вроде примитивной пращи и метать с ее помощью камень в дерево.Фото: russianstock.ru