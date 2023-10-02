В Улан-Удэ детский лагерь получит корпусы нового поколения

Лагерь «Старт» в этом году получит два новых быстровозводимых корпуса для детей вместимостью сто человек. Цена каждого составит 38 млн рублей. Еще деньги выделены на оборудование и благоустройство.Строительство завершится к 1 декабря этого года. Раньше у «Старта» были небольшие корпусы, которые пришлось снести из-за ветхости. И вот сегодня на их месте строят новые современные корпусы. Вместимость «Старта» значительно вырастет.Другие детские лагеря Улан-Удэ тоже готовят заявки на модульные корпусы.Фото: «Номер один»