Игорь Шутенков: От результата такой работы просто приятно

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил готовность последнего, шестого двора, благоустроенного в столице республики по проекту «1000 дворов Дальнего Востока» в этом году. Современный мини-парк под окнами многоквартирных домов появился в 18-м квартале вблизи Жердева, 13, сообщили в пресс-службе городской администрации.«Очень приятно, когда в центре спального квартала возникает мини-парк, мини-сквер – место, где детишки могут выпустить свою энергию, а взрослые за ними понаблюдать. Сейчас мы с вами видели, пожилая активная женщина, 82 года, даже не скажешь, и дедушка – 92 года, отдыхают на солнышке, греются. Как жители говорят, площадка еще не была сдана, а до 70 ребятишек «испытывали» все эти новшества. И нам от результата такой работы просто приятно», - отметил Игорь Шутенков.Вместо металлических гаражей здесь появилась площадка, разделенная на несколько функциональных зон: двух детских площадок, воркаут-зоны, площадки для игр с мячом и тренажерами и зоны тихого отдыха. Новый двор площадью более 2,5 тыс квадратных метров уже стал местом притяжения жителей микрорайона - сюда приходят поиграть и отдохнуть дети и взрослые из соседних домов.«Изумительно! Молодцы! Мы сейчас подходим и говорим: ну как здорово все сделали, так удобно, хорошо. И народ стал приходить. Мы сейчас проходили мимо, а подруга говорит: давай посидим, отдохнем. Не хочется мимо этой красоты проходить», - поделилась жительница одного из домов.В прошлом году по программе «1000 дворов Дальнего Востока» обновили территории 13 дворов. А в этом году – шесть, по два двора в каждом районе. На эти цели из федерального бюджета было выделено 56 млн рублей.«Программа не то, что сверху «навязана», она как раз вместе с жителями реализуется. С жителями разрабатывается дизайн, с жителями осуществляется контроль выполнения и приёмка работ. В ходе строительства такой площадки можно отходить от первоначального дизайна, согласовав с жителями. Этим жители пользуются, они сами говорят: «Давайте лучше поставим лавочку здесь, столб освещения здесь, а качели здесь», - рассказал мэр.Игорь Шутенков сообщил, что программа будет продолжена, пока федеральные власти определяют объем финансирования, мэрия Улан-Удэ уже сейчас решает, какие дворы будут благоустраиваться в следующем году. Проводятся встречи с жителями, разрабатываются дизайн-проекты.Масштабный проект по реновации дворов в населенных пунктах Дальнего Востока реализуется с 2022 года по поручению полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.Фото: ulan-ude-info.ru