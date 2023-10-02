В Бурятии будут ловить нелегалов

Полиция Бурятии в рамках второго этапа операции «Нелегал-2023», направленной на выявление и пресечение каналов незаконной миграции, проведет дополнительные проверки соблюдения миграционного законодательства иностранцами.«Операция организована силами территориальных органов и подразделений МВД во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии и ФСБ, органов погранконтроля линейного отдела МВД России на транспорте. Правоохранителями проверяются места проживания иностранцев, а также предприятия и организации, рынки и торговые площади - на предмет выявления незаконной трудовой деятельности на территории республики», - рассказали в МВД Бурятии.Мероприятия в рамках второго этапа операции пройдут до 8 октября.О нелегальных мигрантах, а также нарушениях миграционного законодательства можно сообщить в Управление по вопросам миграции МВД Бурятии по телефону: 8 (3012) 55-95-66.Фото: «Номер один»