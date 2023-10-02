У водителей Улан-Удэ оказалось все в порядке с газами

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД провели рейд по замеру дымности отработавших газов автомобилей. С помощью специального дымомера они проверили около 20 транспортных средств.«Водителям объяснили, что если содержание углеводородов, сажи и угарного газа превышает нормативные показатели, им грозит административная ответственность по статье 8.23 КоАП РФ «Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума». Если автомобиль принадлежит организации, к ответственности может быть привлечено должностное лицо, выпустившее данное транспортное средство в рейс», - рассказали в МВД Бурятии.По итогам проверки выяснилось, что у всех водителей двигатели транспортных средств работали исправно. Отметим, штраф за данное нарушение составляет 500 рублей.Фото: МВД Бурятии