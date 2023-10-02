Общество 02.10.2023 в 14:36
«Перепутал с поздравлением»
В Новосибирской области чиновник чуть не попал под уголовное дело за рассылку интимного видео на День Учителя
Текст: Номер один
В Новосибирской области замглавы районной администрации решил поздравить учителей, он отправлял им в сообщениях праздничные видео. Но один педагог местной школы вместо приятной картинки получила интимный ролик. В этот момент в телефон залезла десятилетняя дочка женщины — семья была в шоке от увиденного, а отец подал заявление о развращении ребенка. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.
Видео для мамы посмотрела дочка
Скандал случился в Татарском районе: общественник Владимир Кириллов выложил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в группе «Татарск- Online». По данным следствия, вечером на День Учителя педагог одной из школ получила сообщение в мессенджер.
- Вечером 5 октября 2022 года мы находились дома, когда на телефон супруги с абонентского номера чиновника поступило сообщение с видео интимного характера. Эту видеозапись увидела 10-летняя дочь, которая имела свободный доступ к телефону матери. В отношении дочери совершено преступление, каких-либо отношений у учителя с отправителем не было, - сообщил следователям отец девочки. Правда, сделал это почему-то не сразу, а аж в апреле 2023 года.
Заявление приняли, следователи, как положено, провели проверку. В итоге пришли к выводу, что преступления не было.
Просто перепутал
- Отказать в возбуждении уголовного дела по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, в связи с отсутствием состава преступления, - сообщили в межрайонном отделе СКР по Новосибирской области.
Сам госслужащий признался: отправил скандальное поздравление с Днем учителя по ошибке:
- Возможно так и было на самом деле. Вероятнее в тот день мужчина рассылал поздравления с Днем Учителя своим знакомым, контакты которых остались в памяти его телефона. И потому по ошибке, не имея злого умысла, случайно прикрепил такое видео, которое присылали ему знакомые, и оно сохранилось в памяти его телефона. Он не предполагал, что рассылаемые сообщения могут увидеть дети. Он не имел умысла отправить сообщение именно дочери учительницы, наличие каких-либо отношений с учительницей отрицал, - сообщили следователи в отказе о возбуждении уголовного дела. - Анализ ситуации помог сделать вывод, что у госслужащего не было умысла на совершение противоправных действий в отношении несовершеннолетней. Сам по себе факт ошибочного направления видеозаписи учительнице и ознакомление дочери с роликом в силу свободного доступа к информации на телефоне родителей не образует состава преступления.
А вот был случай
Учительница прислала свой стриптиз ученику
В Новосибирской области 32-летняя учительница попала под уголовное дело за отправку интимного видео ученику. Скандал случился в одной из школ того же - Татарского района. Педагог английского языка станцевала стриптиз на камеру, а затем отправила эту запись девятикласснику. Тот решил похвастаться, в итоге история стала достоянием всего села.
Интересно, что местные жители при этом вступились за женщину — у нее была отличная репутация, а в областном этапе конкурса «Учитель года» даже дошла до полуфинала. Но вдруг начала испытывать чувства к подростку!
- Она ему говорила: «Ты такой красивый, только ленивый», она любовалась этим мальчишкой, - сообщали КП-Новосибирск сельчане.
Мама ученика была в шоке и скинула ролик в местные чаты. От стыда педагог уволилась из школы, а следователи нашли мотив и возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия». Стороны в итоге заключили мировое соглашение, педагог выплатила семье 100 тысяч за моральный вред. Но после суда мальчика начали травить в селе, ему пришлось перейти в другую школу.
Фото: Даниил Опарин/ Иван Макеев
Видео для мамы посмотрела дочка
Скандал случился в Татарском районе: общественник Владимир Кириллов выложил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в группе «Татарск- Online». По данным следствия, вечером на День Учителя педагог одной из школ получила сообщение в мессенджер.
- Вечером 5 октября 2022 года мы находились дома, когда на телефон супруги с абонентского номера чиновника поступило сообщение с видео интимного характера. Эту видеозапись увидела 10-летняя дочь, которая имела свободный доступ к телефону матери. В отношении дочери совершено преступление, каких-либо отношений у учителя с отправителем не было, - сообщил следователям отец девочки. Правда, сделал это почему-то не сразу, а аж в апреле 2023 года.
Заявление приняли, следователи, как положено, провели проверку. В итоге пришли к выводу, что преступления не было.
Просто перепутал
- Отказать в возбуждении уголовного дела по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, в связи с отсутствием состава преступления, - сообщили в межрайонном отделе СКР по Новосибирской области.
Сам госслужащий признался: отправил скандальное поздравление с Днем учителя по ошибке:
- Возможно так и было на самом деле. Вероятнее в тот день мужчина рассылал поздравления с Днем Учителя своим знакомым, контакты которых остались в памяти его телефона. И потому по ошибке, не имея злого умысла, случайно прикрепил такое видео, которое присылали ему знакомые, и оно сохранилось в памяти его телефона. Он не предполагал, что рассылаемые сообщения могут увидеть дети. Он не имел умысла отправить сообщение именно дочери учительницы, наличие каких-либо отношений с учительницей отрицал, - сообщили следователи в отказе о возбуждении уголовного дела. - Анализ ситуации помог сделать вывод, что у госслужащего не было умысла на совершение противоправных действий в отношении несовершеннолетней. Сам по себе факт ошибочного направления видеозаписи учительнице и ознакомление дочери с роликом в силу свободного доступа к информации на телефоне родителей не образует состава преступления.
А вот был случай
Учительница прислала свой стриптиз ученику
В Новосибирской области 32-летняя учительница попала под уголовное дело за отправку интимного видео ученику. Скандал случился в одной из школ того же - Татарского района. Педагог английского языка станцевала стриптиз на камеру, а затем отправила эту запись девятикласснику. Тот решил похвастаться, в итоге история стала достоянием всего села.
Интересно, что местные жители при этом вступились за женщину — у нее была отличная репутация, а в областном этапе конкурса «Учитель года» даже дошла до полуфинала. Но вдруг начала испытывать чувства к подростку!
- Она ему говорила: «Ты такой красивый, только ленивый», она любовалась этим мальчишкой, - сообщали КП-Новосибирск сельчане.
Мама ученика была в шоке и скинула ролик в местные чаты. От стыда педагог уволилась из школы, а следователи нашли мотив и возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия». Стороны в итоге заключили мировое соглашение, педагог выплатила семье 100 тысяч за моральный вред. Но после суда мальчика начали травить в селе, ему пришлось перейти в другую школу.
Фото: Даниил Опарин/ Иван Макеев