Общество 02.10.2023 в 15:47

Точная примета скорой зимы

В Улан-Удэ закрывают фонтаны
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Текст: Номер один
Точная примета скорой зимы
В Улан-Удэ к зиме подготовят 16 фонтанов, из них 10 уже закрыты, сообщил Комбинат по благоустройству столицы Бурятии.

В ближайшее время законсервируют оставшиеся фонтаны на улице Балтахинова, на Гостиных рядах, площади Советов и сухой фонтан на площади Революции.

«Сначала из чаши фонтанов сливают воду, очищают конструкции от мусора, продувают оставшуюся воду из труб с помощью компрессора и снимают оборудование: двигатель и насосы», - объяснил мастер Комбината по благоустройству Евгений Дорофеев.

Ремонтно-строительные бригады Комбината по благоустройству накроют фонтаны металлическими щитами, чтобы предотвратить различные разрушения в период консервации.

Городские фонтаны вновь запустят уже следующей весной. В этом году они начали работать с 1 мая.

Фото: ulan-ude-info.ru
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