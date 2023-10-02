Точная примета скорой зимы

В Улан-Удэ к зиме подготовят 16 фонтанов, из них 10 уже закрыты, сообщил Комбинат по благоустройству столицы Бурятии.В ближайшее время законсервируют оставшиеся фонтаны на улице Балтахинова, на Гостиных рядах, площади Советов и сухой фонтан на площади Революции.«Сначала из чаши фонтанов сливают воду, очищают конструкции от мусора, продувают оставшуюся воду из труб с помощью компрессора и снимают оборудование: двигатель и насосы», - объяснил мастер Комбината по благоустройству Евгений Дорофеев.Ремонтно-строительные бригады Комбината по благоустройству накроют фонтаны металлическими щитами, чтобы предотвратить различные разрушения в период консервации.Городские фонтаны вновь запустят уже следующей весной. В этом году они начали работать с 1 мая.Фото: ulan-ude-info.ru