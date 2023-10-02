Общество 02.10.2023 в 17:40

Китаянка вывозила из РФ нефрит на теле

Камень весом более 5 кг обнаружили читинские таможенники у гражданки КНР под одеждой
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Китаянка вывозила из РФ нефрит на теле
Минеральный камень серо-зеленого цвета (предположительно нефрит) весом 5,6 кг обнаружили читинские таможенники под одеждой у гражданки КНР, которая следовала из России в Китай через пункт пропуска МАПП Забайкальск, сообщили в Дальневосточном таможенном управлении.

Сотрудники таможенного поста заметили, что перед началом таможенного контроля китаянка нервничала, ее куртка неестественно топорщилась. Природный минерал женщина завернула в полотенце, и примотала скотчем к поясу под курткой.  

Минеральный камень направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях в отношении нарушительницы.

Напомним, в Китае и странах Юго-Восточной Азии нефрит называют «зеленым золотом» и «священным камнем». Фактическая его цена реализации в КНР может составлять до 1000 долларов за килограмм, в зависимости от качества.

В соответствии с законодательством Евразийского экономического союза нефрит отнесен к минеральному сырью, вывоз которого физическими лицами в качестве товара для личного пользования запрещен. Нефрит допускается к  вывозу только при наличии лицензии.

Фото: dvtu.customs.gov.ru
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